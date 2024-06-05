高雄推海水淡化廠 最快2031年產水

副市長林欽榮（左二）率團參觀新加坡水利建設。（水利局提供）

2024/06/05 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕氣候異常，高雄市攜手水利署開發多元水資源，將於北高雄興建1座海水淡化廠，目前辦理可行性評估與環境調查，最快2031年開始產水，預估經費破百億元，每日可提供10萬噸用水；副市長林欽榮率團參觀新加坡半地下化海淡廠，取經海淡共構處理技術，將作為水資源開發運用參考。

高雄沒有大型水庫，每日用水量約150萬噸，仰賴從高屏溪攔河堰取水，水利局攜手水利署南水分署，開發伏流水已成常態民生用水，面對大雨高屏溪原水濁度飆高，也能化解高濁度供水危機；水利局並與國土管理署合作，打造全國前2座再生水廠，百年大旱成為產業的救命水。

水利署規劃將於興達電廠附近興建1座海水淡化廠，不受降雨影響、供水穩定且易於擴充為特點，預計開發面積約8.4公頃，產水規模每日10萬噸，預估經費破百億元，目前辦理可行性評估，同步進行環境調查，預計2026年通過環評並陳報行政院核定後推動，最快2031年開始產水，每日可提供10萬噸用水。

水利署表示，高雄現況可供水量每日167萬噸，滿足每日150萬噸用水需求，透過推動荖濃溪伏流水及楠梓、橋頭與鳳山等再生水，2036年提升供水能力至每日188萬噸，滿足180萬噸推估用水需求，推動海淡廠可再增加每日10萬噸供水能力，加上擴大台南、高雄水源聯合運用，可滿足高雄長期用水需求。

副市長林欽榮昨率團拜會新加坡國家水務局等，雙方暢談水資源等議題，林欽榮分享高雄再生水經驗，追求節能、淨零碳排、友善環境，也參觀新加坡重要水利建設取經，如濱海堤壩兼具蓄水、防洪等多功能用途，設置資源永續展覽館包括水資源、氣候變遷、淨零、減廢、智慧及未來城市等多面向環境教育場所。

林欽榮也參觀濱海東部海淡廠，採雙水源模式規劃，可於豐枯水期時針對不同水源，如濱海堤壩內淡水及海水，使用RO等技術處理至可供飲用淡水，是新加坡首座直接以管線連接各處理單元設計的海淡廠，精減機械設備及池槽，可節省15％電力及減少近30%用地，海淡廠採半地下化設計，景觀設計融入環境友善元素，成為公園遊憩景點。

副市長林欽榮（左四）率團參觀新加坡建設。（水利局提供）

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