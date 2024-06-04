端午節安心吃粽子 高雄抽驗185件均合格

衛生局及消保官於粽子販售店稽查。（高雄市衛生局提供）

2024/06/04 19:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕端午節前夕，高雄市衛生局與消保官啟動端午食品聯合稽查，截至目前，共針對應景食品抽驗185件，檢驗結果全數合格。

衛生局指出，本次抽驗包含粽子（含鹼粽、素粽及冰粽）、 鹹蛋黃、醬料、乾香菇、蝦米、菜脯、花生粉及其他粽子配料等，依檢體類別分別檢驗乙型受體素、防腐劑、硼酸、重金屬、農藥殘留、蘇丹紅、著色劑、漂白劑、黃麴毒素、環氧乙烷及衛生標準等項目，檢驗結果均與規定相符。

衛生局表示，今年亦針對外送平台業者及網購進行22件抽驗，由於去年檢出3件花生粉含黃麴毒素，今年也將花生粉列為高風險加強抽驗品項，總計抽查14件，為去年7件的2倍，全數未檢出黃麴毒素。另也依「食品良好衛生規範準則」進行販售店家現場查核，1家業者作業環境限期改正，經複查已合格。

衛生局提醒，端午節氣候炎熱，應景食品應注意保存溫度，冷凍攝氏-18℃以下、冷藏攝氏7℃以下，以避免微生物滋生。同時應選擇信譽、衛生良好的製造或販售場所購買，品嚐美味粽子外，也可搭配蔬果食用及適度運動。

高雄市消保官表示，若民眾認為業者販售粽子有不合理漲價情形，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，市府將持續監控產品價格的合理性，不定期啟動稽查，以保障消費者權益。

稽查人員前往市場肉攤採檢。（高雄市衛生局提供）

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