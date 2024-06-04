美術老師任教31年 退休前夕辦人生第一次個展

陳威宜（中）退休前夕舉辦個展，家人前來加油打氣。（記者洪臣宏攝）

2024/06/04 16:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園高中美術老師陳威宜預計明年退休，平常忙於教學與行政業務，以致退休前夕才辦了人生第1次個展，有趣的是，畫展取名「初試啼聲」，內容卻是回顧了31年來的創作與教學，也為自己圓夢。

「初試啼聲2024年陳威宜美術作品展」展出水彩、水墨、油畫、鉛筆素描及色鉛筆等多元畫作共57幅，即日起在林園圖書館登場，展期至7月15止。

陳威宜出生於屏東東港，從台灣師大畢業後初任教職就在林園高中國中部，任教10年後考取彰化師大藝術教育研究所，他在林園居住了31年，林園已是他的第2個故鄉。

陳威宜說，求學時期就喜歡看展，高中每到週六放學後，就會與同學到高雄文化中心至美軒去看展，令他最難忘的經驗是，高中校外教學到台北故宮博物院，欣賞一張古畫時太入神不小心撞到玻璃，當下為藝術魅力震撼不已。

陳威宜指導學生無數，也兼任學校衛生組長一職十多年，以致未曾開過個展，因為規劃明年退休，決定開個展一圓人生夢想。

陳威宜畫作喜歡以「人」為主題，他回憶就讀東港國小一年級時正值「東港迎王」，老師給了以迎王主題的功課，陳威宜畫的「轎班人員神氣地抬著神轎遊行」蠟筆畫，被老師貼在佈告欄展示，給了他很大鼓舞，師大就學時期，曾以人物畫得過系展水彩與畢業展水彩的首獎。

陳威宜以鉛筆素描加水彩，描繪學生在課堂上畫作情形。（記者洪臣宏攝）

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