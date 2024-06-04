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2女互舔拍片賣網友 4年後流到色情網站

高雄兩名女子自拍性愛片賣給網友，4年後竟被流傳到色情網站。示意圖。（資料照）

高雄兩名女子自拍性愛片賣給網友，4年後竟被流傳到色情網站。示意圖。（資料照）

2024/06/04 15:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小仙（化名）和閨密小婷（化名）缺錢花用，兩女自拍互舔影片賣給網友，網友掛保證只供收藏不外流，但沒想到4年後還是被人上傳到色情網站，小仙怪罪小婷，認為當初賣片的小婷與網友合謀，怒告販賣猥褻影像罪，但法官認為小婷只把影片賣給一位網友，沒有要讓不特定多數人觀看，因此認定罪證不足判無罪。

判決指出，2017年間，小仙和小婷因缺錢花用，小婷提議可以一起拍攝性愛影片，再把影片賣給好色的網友，小仙同意後，小婷上網發出公告，果然吸引一位網友洽詢，雙方談妥以1萬元價碼購買兩女愛愛影片，小婷向小仙告知找到買家後，兩女在租屋處自拍錄下露胸部、臀部及2人互相舔舐身體的猥褻影像。

小婷把影片交給網友後也順利拿到錢，沒想到4年後，這段性愛影片竟被上傳到色情網站，小仙得知此事後氣炸，但她不怪當初購買影片網友，反而質疑是小婷和網友合謀，才會把影片外流，因此怒告小婷販賣猥褻影像罪。

高雄地院審理時，小婷坦承賣片，但辯稱當時對方有答應不會外流，自己跟小仙才同意一起拍攝，影片只提供給對方一人觀看，沒有要把影片外流給不特定人看的意思，過了很多年都沒事，沒想到影片竟然又出現。

法官認為，小婷邀小仙拍攝影片當時，應無預料影片將遭外流卻欺騙對方，且影像提供予特定一人，主觀上並無散布予不特定人或特定多數人觀看的意思，不構成販賣猥褻影像罪，因此判小婷無罪，可上訴。

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