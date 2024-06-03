高雄推飛灰水洗廠今年底完工 取代掩埋加速去化飛灰

高雄推飛灰水洗廠今年底完工，以水洗再利用，加速去化飛灰。（記者陳文嬋攝）

2024/06/03 22:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動飛灰水洗廠將於今年底前完工，將以水洗取代掩埋方式處理，製成水洗灰產品再利用，可作為水泥替代原料，加速去化飛灰，減少掩埋量，朝向垃圾零廢棄最後一哩路。

高雄市有4座焚化廠，每年產出18萬噸底渣及5萬噸飛灰，其中底渣製成可再利用粒料，作為低強度混凝土添加材料，成為建材原料，環保局已達成完全去化，百分之百再利用，唯獨飛灰必須固化穩定化後，以掩埋方式處理，但高雄掩埋場不多，且大多幾近飽和。

環保局推動仁武廠以促參ROT方式進行整建工程，整體工程預計明年底前完成，其中加蓋飛灰水洗廠預計今年底前完工，將改以水洗方式處理飛灰，再製成水洗灰產品，經檢驗合格進行再利用，可作為水泥替代原料，循環再利用去化，以減少掩埋量。

環保局長張瑞琿率隊前往水洗廠，了解飛灰水洗設備流程及處理策略，市府致力推動「資源零廢棄、物質全循環」減碳政策，飛灰是高雄垃圾零廢棄最後一哩路，推動飛灰水洗再利用，可減少石灰岩等天然原料開採及碳排等環境負擔。

張瑞琿表示，飛灰水洗再利用可減少資源開發，以及取代部分原料，具有減碳效益，未來可藉由開發合適減碳方法學以取得自願性減碳的碳權，也是資源循環零廢棄最後一哩路，以達到2050淨零排放目標。

環保局長張瑞琿（左三）率隊前往水洗廠，了解飛灰水洗設備流程及處理策略。（記者陳文嬋攝）

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