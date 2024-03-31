陳其邁明天到議會施政報告 提高雄淨零、數位雙軸轉型

高雄市長陳其邁明天（1日）將進行施政報告，提出「淨零、數位雙軸轉型策略」。（記者葛祐豪攝）

2024/03/31 22:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第4屆第3次定期大會開議，市長陳其邁明天（1日）將進行施政報告，除提出高雄「淨零、數位雙軸轉型策略」，交通建設及投資招商也是重點工作。

邁入第2任第2年執政的陳其邁，施政報告將提出淨零×科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄等四大面向，列出176項施政要項。

根據報告，高雄環狀輕軌今年正式成圓，陳其邁認為已開啟淨零低碳大眾運輸的重要里程碑；2050淨零碳排已成為世界各國共識，高雄排碳量約占全國20%，市府團隊將以「淨零、數位雙軸轉型策略」，帶動綠色產業，繼續支持產業減碳計畫。

陳其邁強調，全國最大的碳交易供需市場就在高雄，市府去年通過「淨零城市發展自治條例」，陸續成立淨零學院培育人才、發行全國首檔政府綠色債券，迎接碳權交易所正式掛牌，期盼綠色金融等市場從高雄出發。

提到數位轉型，陳其邁要求得加快產業轉型腳步，打造亞灣2.0智慧科技創新創園區，發展上游IC設計、封測、設備材料、5G AIoT、半導體、電動車等產業科技產業，包括台積電加碼投資高雄，增設先進製程廠等。

據統計，陳其邁上任後截至今年1月底，累計招商金額已逾7182億元，成績亮眼，他也宣示持續進行各產業園區的招商，打造高雄為全台最優質的投資環境。

交通建設也是陳其邁的施政重點，未來市府會加速捷運岡山路竹延伸線、小港林園線、黃線的路網興建，並爭取中央資源投入興建高屏東西向第二條快速公路、國道7號、 新台17線，及改善偏鄉交通重大建設。

其餘如加速社會住宅興建、大林蒲遷村、開闢共融式公園、佈建一學區與一社區長照機構、優化公共及準公共托育服務，在陳其邁的施政報告中均有著墨。

針對淨零轉型，高市府則表示，已啟動2025至2026年第一期碳預算評估，盼以2年計畫，以「轉型脫離化石燃料」為主要方針，邀集汽電共生廠商討減煤策略，目標今年底減煤40萬噸。

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