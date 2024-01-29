未過3％門檻 台灣基進高雄黨部退租並資遣部分黨工

位於三民區博愛路上的台灣基進高雄黨部招牌，今天拆除。（記者葛祐豪翻攝）

2024/01/29 13:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024大選，台灣基進的政黨票未過3%門檻，今年2月開始將無法再領政府補助款，高雄黨部於本月已資遣部分黨工，並將高雄黨部辦公室退租，遷到市議員張博洋的服務處。

缺乏補助款奧援下，台灣基進高雄黨部今天拆除位於三民區博愛路上的招牌，遷至市議員張博洋位在大順二路的服務處整合。

台灣基進高雄黨部主委暨市議員張博洋表示，由於此次大選未過3%門檻，今年2月開始將無法再領政府補助款，已於本月資遣部分黨工，並將高雄黨部辦公室退租。

沒有補助款，小黨面臨經營寒冬，張博洋與同黨台南市議員李宗霖，每人每月將揹負近16萬的人事開銷，張博洋除呼籲支持者定期定額繼續支持，同時也進行內部檢討座談，期望調整腳步重新出發

張博洋表示，由於高雄市議會尚在臨時會期間，又適逢年前議員活動滿檔，會把黨員見面會移至農曆年後，將舉辦活動，與黨員、支持者報告未來規劃，多方請益。

張博洋強調，雖然此次大選爭取政黨票成績不佳，但基進仍有2席現任議員，會持續耕耘南部本命區，將利用下一場地方選舉前的時間，深化經營組織，做好服務，同時尋覓並栽培理念相同的年輕選將，在地方站穩腳步，繼續為台灣獨立的理念打拚。

台灣基進發言人楊佩樺（左）、高雄市議員張博洋（右）同車謝票。（台灣基進提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法