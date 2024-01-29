為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

未過3％門檻 台灣基進高雄黨部退租並資遣部分黨工

位於三民區博愛路上的台灣基進高雄黨部招牌，今天拆除。（記者葛祐豪翻攝）

位於三民區博愛路上的台灣基進高雄黨部招牌，今天拆除。（記者葛祐豪翻攝）

2024/01/29 13:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024大選，台灣基進的政黨票未過3%門檻，今年2月開始將無法再領政府補助款，高雄黨部於本月已資遣部分黨工，並將高雄黨部辦公室退租，遷到市議員張博洋的服務處。

缺乏補助款奧援下，台灣基進高雄黨部今天拆除位於三民區博愛路上的招牌，遷至市議員張博洋位在大順二路的服務處整合。

台灣基進高雄黨部主委暨市議員張博洋表示，由於此次大選未過3%門檻，今年2月開始將無法再領政府補助款，已於本月資遣部分黨工，並將高雄黨部辦公室退租。

沒有補助款，小黨面臨經營寒冬，張博洋與同黨台南市議員李宗霖，每人每月將揹負近16萬的人事開銷，張博洋除呼籲支持者定期定額繼續支持，同時也進行內部檢討座談，期望調整腳步重新出發

張博洋表示，由於高雄市議會尚在臨時會期間，又適逢年前議員活動滿檔，會把黨員見面會移至農曆年後，將舉辦活動，與黨員、支持者報告未來規劃，多方請益。

張博洋強調，雖然此次大選爭取政黨票成績不佳，但基進仍有2席現任議員，會持續耕耘南部本命區，將利用下一場地方選舉前的時間，深化經營組織，做好服務，同時尋覓並栽培理念相同的年輕選將，在地方站穩腳步，繼續為台灣獨立的理念打拚。

台灣基進發言人楊佩樺（左）、高雄市議員張博洋（右）同車謝票。（台灣基進提供）

台灣基進發言人楊佩樺（左）、高雄市議員張博洋（右）同車謝票。（台灣基進提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》台灣基進黨港湖選區的「激進」！？
2024/01/15 16:37

自由開講》台灣基進黨港湖選區的「激進」！？
吳欣岱敗選比YA開心遭疑目的 高嘉瑜：「親痛仇快」的結果
2024/01/14 13:17

吳欣岱敗選比YA開心遭疑目的 高嘉瑜：「親痛仇快」的結果

微波爐有輻射會致癌？營養師破除迷思
侯柯互指對方被中共支持 台灣基進：兩個「中國的選擇」龜笑鱉無尾
2024/01/05 13:26

侯柯互指對方被中共支持 台灣基進：兩個「中國的選擇」龜笑鱉無尾
蔡英文元旦談話 台灣基進：肯定外交防疫貢獻、介選猖獗政府有責
2024/01/01 19:07

蔡英文元旦談話 台灣基進：肯定外交防疫貢獻、介選猖獗政府有責

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播