高雄1/29大停水！影響14區41萬戶 21臨時加水站今上陣

水公司今於鳳山等10區佈設21處臨時加水站，圖為前鎮區明正路臨時加水站，提供民眾取水。（記者陳文嬋攝）

2024/01/28 11:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓等7區全區與鳳山等7區多里明（29）日上午9時起將停水29小時，另鳳山、大寮2區多里同步減壓供水，總計影響14區共41萬戶，楠梓產業園區等部分工業區停水；水公司今已於鳳山等10區布設21處臨時加水站，供市民取水，並於大崗山給水廠北嶺加壓站及澄清湖給水廠設置2處臨時售水取水點，提供工業用水使用。

台水公司第七區管理處表示，高雄給水廠攔河堰取水站29日將配合台電上寮復興線停電施工，一併辦理竹寮800mm旁通管連結工程，抽高屏溪3200mm原水管線，楠梓等7區全區、鳳山等7區多里將於1月29日上午9時停水至1月30日下午14時止，造成38萬戶停水、3萬戶減壓供水。

水公司今起於鳳山等10區管線末端或高地布設21處臨時加水站： 鳳山區4處，光明里水公司鳳山服務所門口（光復路11號）、國富里活動中心（國富路31號）、五福里五福國小前（福德街145號）、正義里華興街83號前； 左營區3處，尾西里左營大路401巷口旁、埤西里活動中心（左營大路6巷81號）、崇實自助里聯合活動中心（先鋒路293號）； 仁武區2處，八卦里八德西路守望相助巡守隊（HOKI大樓前）、仁武里仁祥街199號前； 鼓山區，內惟青雲宮（建榮路157巷24號）； 前鎮區，明正里社區活動中心（南衙路1號）； 小港區，店鎮里長興街與大鵬路交叉口； 大社區，大社里自強街5號前； 旗津區，高雄市明心社修善堂後方（吉祥街68號）； 楠梓區3處，翠屏里德惠路55號前、加昌里壽民路與外環西路交叉口、廣昌里廣昌街175巷37號前； 梓官區2處，梓義梓官路258號、信蚵里廣澤路3號； 工業用水臨時售水取水點2處，大崗山廠北嶺加壓站、澄清湖給水廠。

水公司表示，全區停水為橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、小港、旗津共7區，部分工業區停水以停水公告行政區域為準，如楠梓區全區停水，該行政區內所有工業區也停水，如楠梓產業園區。

部分區域停水為燕巢區鳳雄、角宿里，大樹區九曲里，左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝；鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生里。

還有鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南停水。

大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮、上寮、山頂、中興、永芳、光武、江山、忠義、翁園、溪寮、義和、琉球里；前鎮區振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正、鎮北里停水。

此外，減壓供水區域為大寮區前庄、中庄里，鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里，以及北門里鐵路以北；鳳山水庫供給工業區不受影響，臨海產業園區、林園產業園區、大發產業園區、和發產業園區大發基地不停水，維持正常供水。

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