號稱E奶「越南張韶涵」全套攬客 警扮老司機查獲待遣返

張女號稱E奶「越南張韶涵」全套攬客，警扮老司機查獲待遣返。（民眾提供）

2024/01/26 12:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕越南籍張姓女子（36歲）號稱「越南張韶涵」、擁有E奶身材，提供全套性服務，高雄市警新興分局接獲檢舉，喬裝尋芳客聯繫，當場查獲張女在套房性交易，警方查出她於2022年6月以工作簽證入境，工作半年就逃逸失聯，全案訊後依違反社會秩序維護法移送裁處，並移送移民署專勤隊收容等候遣返。

新興分局今天指出，日前接獲檢舉指五福三路某大樓分租套房出入份子複雜，疑似有不法性交易，自強所員警佈線探查，發現張女以明星臉作廣告，員警扮老司機與她聯繫見面，並於24日晚上見時機成熟，會同房外埋伏人員將張女（36歲）逮捕偵辦。

據瞭解，張女於2022年6月以工作簽證入境，來台後約半個月就逃離工作地，失聯被通報行方不明，已逾期居留台灣約1年半，起先係與友人同住在餐飲店工作，直至近日才輾轉經介紹從事不法性交易，每次以2900元的價格提供全套性交易服務。

張女辯稱自己接客，並無其他共犯幫助仲介，警方對此持保留態度，將擴大清查其背後有無集團介入，並將持續掃除色情行業，以淨化治安，全案偵訊後將張女依違反社會秩序維護法移送裁處，並移送移民署專勤隊收容等候遣返。

新興分局長張泰賓表示，色情行業不但妨害善良風俗，更影響市民居住品質，警方會強力依法執法，杜絕色情及相關犯罪，也會持續規劃臨檢及查緝色情等勤務，以徹底掃除色情交易，維護社會治安。

張女號稱E奶「越南張韶涵」全套攬客，警扮老司機查獲待遣返。（民眾提供）

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