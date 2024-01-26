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人妻戴口罩和小王合影比愛心 辯「大學舊照」被打臉

高雄人妻和小王出遊，兩人戴口罩合影比愛心成鐵證。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

高雄人妻和小王出遊，兩人戴口罩合影比愛心成鐵證。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/01/26 10:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓女子和丈夫李男感情不睦，協議離婚之際，曾女分居投靠廖姓大學同學，曾、廖兩人暗生情愫，拍下多張比愛心等親密合照，李男不爽怒告兩人求償300萬元，李女辯稱照片是大學時期舊照，但法官發現兩人拍照時都戴口罩，顯然是受武漢肺炎影響出遊時的防疫措施，因此判兩人應賠6萬元。

判決指出，擔任軍職的李姓男子和曾女於2018年結婚，婚後育有1子，2022年6月，夫妻感情生變，協議離婚期間，李男上交友網刊登徵友訊息，曾女也離家分居投靠大學同學廖男。曾女離家後，李男多次傳訊給她服軟，希望曾女能回家，再重頭來過，但曾女就像變了心的女友，再也回不來了。

曾女投靠廖男期間，兩人暗生情愫並多次相約出遊，曾女還把兩人出遊的點滴上傳到IG，結果被李男發現後，認為夫妻雖然分居但還沒離婚，曾女卻和廖男大方曬恩愛，氣得向兩人怒告求償300萬元。

高雄地院審理時，廖男辯稱，他收留曾女時，曾女有拿離婚協議書他看，因此他誤會曾女已單身，沒有介入兩人婚姻的意圖；而曾女則辯稱被李男看到的出遊照片，是她和廖男大學時的合影舊照。但法官發現曾女拿出來的離書協議書中，男女雙方簽名都不完整，且和廖男拍照時都戴口罩，顯然是受武漢肺炎影響出遊時的防疫措施，因此不採信他們的說詞，判兩人應賠6萬元，可上訴。

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