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高雄10區1/29起停水29小時 水公司設19處臨時加水站

自來水公司配合台電上寮復興線停電，1/29上午9時起停水29時。（圖擷取自自來水公司網站）

自來水公司配合台電上寮復興線停電，1/29上午9時起停水29時。（圖擷取自自來水公司網站）

2024/01/25 12:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕自來水公司配合台電上寮復興線停電，1/29上午9時起停水29時；高市經發局今公布自來水公司設置的臨時加水站地點，10個行政區共有19處。

經發局說明左營區有3處，分別在左營大路401巷口旁、左營大路6巷81號（埤西里活動中心）、先鋒路293號（崇實自助里聯合活動中心）；鼓山區在建榮路157巷24號（內青雲宮）；前鎮區在南衙路1號（明正社區活動中心）；旗津區在吉祥街68號（高雄市明心社修善堂後方）。

鳳山區4處，分別在國富路31號（活動中心）、華興街83號前、福德街145號（五福國小前）、光復路11號（服務所門口）；小港區在長興街與大鵬路交叉口；仁武區兩處分別在八德西路守望相助巡守隊（HOKI大樓前）、仁祥街199號前；大社區在自強街5號前。

楠梓區3處分別在翠屏里德惠路55號前、壽民路與外環西路交叉口、廣昌里廣昌街175巷37號前；梓官區兩處在梓官路258號、以及廣澤路3號。

民眾若有問題，可聯絡以下單位電話：台水24小時免付費客服電話1910、台水高雄服務所 （07）3312292、台水鳳山服務所（07）7424163、台水楠梓服務所:（07）3513332 台水岡山服務所 （07）6222814；電子郵件信箱jryang @mail.water.gov.tw；台水停水區域及臨時加水站查詢網頁

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