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首頁　>　高雄市

執行官查封酒駕男房產 到場傻眼：怎麼是石板屋

蕭姓男子住在石板屋，生活清苦。（行政執行署高雄分署提供）

蕭姓男子住在石板屋，生活清苦。（行政執行署高雄分署提供）

2024/01/25 11:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓男子積欠酒駕罰鍰及牌照稅11萬餘元拒繳，執行官上門查封房產準備進行拍賣程序時，到場時驚見蕭男名下的房產竟是原住民石板屋，而且屋內幾乎沒有佈置相當簡陋，執行官發現蕭男罹患多種疾病且失業，同意他以每月5千元分期繳交罰金，迄今也都有按時繳納。

行政執行署高雄分署指出，家住高雄茂林的蕭姓原住民，日前因滯欠酒駕罰鍰及牌照稅達11萬餘元，逾期未繳被移送到高雄分署執行，執行官多次催繳及銀行存款扣押皆無所獲後，決定將他名下持有1/2的3筆土地查封，準備進行拍賣程序。

由於蕭男持分土地位於偏遠山區，且屬原住民保留地，執行官為求慎重，特地前往山區進行查訪，結果到場後超傻眼，看到蕭男住在石板屋裡，且門、窗皆為粗糙木作，房子裡面幾乎沒有任何佈置相當簡陋；當時人也在家的蕭男，說話時神情恍惚、目光呆滯，根本不曉得他在說什麼。

經蕭男舅舅出面代答，執行官才知道蕭男因罹患風濕、痛風等病症，不知何故神智經常混亂，因此目前無工作也沒有固定收入，只能過著清苦拮据的生活，執行官考量他的處境，同意讓蕭男以每月5千元分期方式繳交罰金，暫且不進行拍賣程序，而蕭男迄今也正常繳納7期罰金，暫時保住棲身之所。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蕭姓男子住在石板屋，生活清苦。（行政執行署高雄分署提供）

蕭姓男子住在石板屋，生活清苦。（行政執行署高雄分署提供）

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