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張博洋會勘輕軌旁交通瓶頸 高市府：自由橋啟動道路拓寬工程

高市議員張博洋（右二））邀相關單位會勘自由橋。（記者王榮祥翻攝）

高市議員張博洋（右二））邀相關單位會勘自由橋。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/25 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高市議員張博洋日前邀集相關單位會勘自由橋，希望能解決輕軌旁交通瓶頸，高市工務局今表示，將啟動為期約4個月的自由橋道路拓寬工程，拓寬後可將原先的4線道擴增至5線道。

高市自由橋位於三民區自由一路上，因地處三民、左營、鼓山等區交界，為當地交通樞紐，周邊隨都市發展持續開發、龍德新路開通、大順路輕軌完工，車潮倍增，原先設計的橋寬漸不敷使用，尖峰時段塞車畫面已成日常。

張博洋日前邀集相關單位會勘，希望能改善自由橋介面，工務局道路養護工程處今宣布啟動為期約4個月的自由橋道路拓寬工程，除將原先4線道擴增至5線道，並增加左轉龍德新路儲車空間，提升行車順暢度。

工務局說明，自由橋鄰近有愛河之心公園、凹子底森林公園、高雄市客家文物館、高雄醫學大學、百貨賣場等，觀光民生機能相當發達，自由橋聯繫愛河兩側的交通重要性與日俱增。

透過本次工程將人行道與車道重新分配，車道擴增外仍保留舒適的人行空間，路面拓寬則能改善車流壅塞的情況，且本路段從細部設計到施工皆依據工程會所頒布的「施工綱要規範」進行橋梁設計，並邀集技師公會協助審視橋梁改善的安全性，此外施工過程也採全程錄影，確保工程安全執行外施工品質亦不容打折。

道工處補充，此外龍德新路往東延伸橋梁新建工程目前正積極趕工，可銜接河堤南路並串連107期市地重劃區道路至民族一路，後續待自由橋拓寬完成後，將成為北高雄交通新軸線，有望能移轉大順商圈及輕軌段車流，改善區域交通整體服務水準。

張博洋（右二）邀相關單位會勘自由橋。（記者王榮祥翻攝）

張博洋（右二）邀相關單位會勘自由橋。（記者王榮祥翻攝）

高市自由橋啟動拓寬工程計畫。（記者王榮祥翻攝）

高市自由橋啟動拓寬工程計畫。（記者王榮祥翻攝）

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