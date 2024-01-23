長照機構涉人頭詐逾千萬補助 高雄衛生局：解約追款法辦

北高雄長照機構涉人頭詐1000多萬補助，衛生局副局長王小星說明。（衛生局提供）

2024/01/23 18:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市青松老人福利協會被控詐長照補助千萬元，衛生局3年多前通過審核，成為特約居家照護服務機構，鄭姓負責人涉用人頭虛報服務紀錄，疑詐領補助1000多萬元，市府前年7月接獲檢舉，原團欲成立昕恩社區發展關懷協會，涉冒用他人名義簽切結書，申請開設居家長照機構被駁回，目前已追回100多萬元相關款項。

0

衛生局指出，該機構於109年3月19日起為特約居家式服務類長期照顧服務機構，高市府透過衛生福利部長照2.0服務費用支付審核系統與照顧服務管理資訊平臺，比交叉對110年8月起至111年7月份期間長照機構申領情形，發現「青松」利用所屬25位照顧服務員名義，「偽造不實服務紀錄」並申報不實服務費用。

衛生局另同步於前年9月20日、10月26日，將全案移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦中，已依行政程序追討前開期間，青松機構涉申報不實1000餘萬服務費用，同年9月26日起對機構暫停派案，12月5日起與青松居家機構終止契約。

至於昕恩社區發展關懷協會欲開設居家長照機構，經查獲該機構人員冒用他人名義，簽署機構業務負責人切結書部分，因相關申請文件未完備，衛生局當時即函覆不受理，是否涉有不法，已移送臺灣橋頭地方檢察署偵查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法