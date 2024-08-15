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    暑假壓軸！2024 高雄海洋派對水花樂園首先亮相

    高雄市海洋局長黃登福與這次代言活動的Dora謝雨芝、大使高雄熊，一共同開箱行銷海洋派對水花樂園系列活動。（記者李惠洲攝）

    高雄市海洋局長黃登福與這次代言活動的Dora謝雨芝、大使高雄熊，一共同開箱行銷海洋派對水花樂園系列活動。（記者李惠洲攝）

    2024/08/15 12:19

    〔記者李惠洲／高雄報導〕迎接2024 高雄海洋派，今日15日在高雄鼓山大港倉庫旁率先推出水花樂園遊具開箱體驗，這次活動派對從 8 月 17 日起至 8 月 25 日共九天，打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，邀來在地近百位學童搶先試玩，現場雖然下著小雨，但依舊不減小朋友們玩水的興致。

    這次擔任高雄海洋派對活動代言人的 Dora 謝雨芝與高雄熊一同拍攝宣傳廣告，而這次海洋派對水花樂園不只有打造小朋友的玩水設施，在波波碼頭邊則是打造適合大朋友的遊具玩水設施，其中壓軸是高達 14 公尺的G 速滑道，以豆腐鯊魚為主體，大大的鯊魚口是滑梯的起點，民眾滑下滑梯就像是從鯊魚口中逃脫般，時速高達七十公尺的速度感更加倍刺激感，也讓大朋友們在池水中更具挑戰性。

    2024 高雄海洋派對從 8 月 17 日週末開始為期九天，打造 7大精彩活動，包括水花樂園、水上飛板秀、海派遊艇展及水域遊憩活動體驗等，整個大港橋周邊都有精彩活動。除了《水花樂園》外，還有更多趣味主題，快來大港橋和我們一起 Party 吧！

    水花樂園小朋友們搶先體驗，池中間放置了需要攀爬的闖關設施，必需得手腳併用才能順利通過，小朋友玩得不亦樂乎。（記者李惠洲攝）

    水花樂園小朋友們搶先體驗，池中間放置了需要攀爬的闖關設施，必需得手腳併用才能順利通過，小朋友玩得不亦樂乎。（記者李惠洲攝）

    水花樂園小朋友們搶先體驗，池中間放置了需要攀爬的闖關設施，必需得手腳併用才能順利通過，小朋友玩得不亦樂乎。（記者李惠洲攝）

    水花樂園小朋友們搶先體驗，池中間放置了需要攀爬的闖關設施，必需得手腳併用才能順利通過，小朋友玩得不亦樂乎。（記者李惠洲攝）

    這次水花樂園壓軸是高達 14 公尺的G 速滑道，以豆腐鯊魚為主體，大大的鯊魚口是滑梯的起點，民眾滑下滑梯就像是從鯊魚口中逃脫般，時速高達七十公尺的速度感更加倍刺激感，也讓大朋友們在池水中更具挑戰性。（記者李惠洲攝）

    這次水花樂園壓軸是高達 14 公尺的G 速滑道，以豆腐鯊魚為主體，大大的鯊魚口是滑梯的起點，民眾滑下滑梯就像是從鯊魚口中逃脫般，時速高達七十公尺的速度感更加倍刺激感，也讓大朋友們在池水中更具挑戰性。（記者李惠洲攝）

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