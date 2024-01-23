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65秒！高雄市議會6天9流會 追平紀錄

高市議會今上午再次流會，6天9流會追平去年紀錄。（記者王榮祥攝）

高市議會今上午再次流會，6天9流會追平去年紀錄。（記者王榮祥攝）

2024/01/23 12:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會臨時會今（23）日上午開議後，第65秒即有議員提清點人數，最後統計只有17位議員在議事廳內、不足法定過半33人，主持會議的議長康裕成依規定宣布散會；這是臨時會連6天第9度流會、追平去年大會紀錄，下午若再清點人數不足、可望翻新議會史。

高雄市議會去年下半年定期大會沒審完今年度總預算，決議今年元月中旬到二月初連開兩次臨時會，不料臨時會第二天上午因為局處沒在第一時間趕到議會，議員憤而清點人數導致流會，第三天下午因藍綠陣營對兩位勝選立委的議員是否應參與委員會配置（抽籤）有不同解讀，後來綠營堅持依法進行，藍營認為不合情理、集體退席抗議，恢復會議後即提清點人數、二度流會。

接著第四天、第五天上下午共4部分議程，因藍綠仍無共識、藍營繼續清點戰術，累計第一週4天就6度流會；昨天上、下午持續清點、持續流會，今天上午再次清點再次流會，使得臨時會累積已達6天9流會，追平去年下旬大會期間6天9流會紀錄，如果今天下午再清點流會，即將再次改寫紀錄。

今議會到上午11點前後、簽到議員人數終於過半，康裕成隨即宣布開會，但敲下議事槌後第一位發言的國民黨籍議員宋立彬先禮後兵，提到「天氣很冷、大家很辛苦」，但「該做的還是要做」，在開議後第65秒提出額數問題（清點人數）。

康裕成隨即裁示議事人員清點，現場共有17位議員、不足議會過半開會規定，隨即宣布散會，整個過程不到兩分鐘；議會開議卻又流會，致使部分局處相當無奈，主要是因預算還沒過關，須提早到議會待命，但連續流會又導致白白等待，最多曾有局處苦等3天，期間也不太方便處理公務，後來部分預算透過擱置等方式、才避免官員空等。

高市議會今再度流會，官員空等一上午，下午必須再來。（記者王榮祥攝）

高市議會今再度流會，官員空等一上午，下午必須再來。（記者王榮祥攝）

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