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海洋基因檢測新突破！ 國海院建立全海域生態調查環境DNA資料集

海洋基因檢測新突破！國家海洋資料庫及共享平台，納入全海域基礎生態調查環境DNA資料集。照片為透過環境DNA技術，就能從海水蒐集海洋生物基因序列。示意圖。（國家海洋研究院提供）

海洋基因檢測新突破！國家海洋資料庫及共享平台，納入全海域基礎生態調查環境DNA資料集。照片為透過環境DNA技術，就能從海水蒐集海洋生物基因序列。示意圖。（國家海洋研究院提供）

2024/01/23 11:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕由國家海洋研究院整合國內外共30個單位、100多個資料集子項，建立的「國家海洋資料庫及共享平台（NODASS）」，即日起納入「全海域基礎生態調查環境DNA」資料集，被視為「海洋基因檢測新突破！」

國海院指出，環境DNA（environmental DNA），又稱為「eDNA」，是指生物遺留到環境中的DNA，來源可能是自然脫落的皮屑或鱗片，這項技術讓科學家在避免過度干擾自然生態下，從一杯海水就可獲得微生物、大型海洋動物，甚至是有躲藏習性的生物基因序列，進而推估曾存在環境中的生物物種，也可偵測外來種等關注生物的蹤跡。

因此，國海院已透過環境DNA技術，成功蒐集台灣全海域超過100個測站的海洋環境DNA基因檢測資訊，分析出微生物、真核生物和魚類等三大生物類群的種類組成，建立「全海域基礎生態調查環境DNA」資料集，在「NODASS」平台發布，方便使用者搜尋。

國海院海洋生態及保育研究中心研究員沈康寧表示，另已建立的「台灣魚類12S序列資料庫」，多達2584種魚類，可在環境DNA搜尋平台進行序列比對。

國海院院長陳建宏強調，全海域基礎調查包含水文、地形底質和生態調查等多項工作，歐將整合到「NODASS」平台，為海洋科學的進階應用提供強大的基礎。

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