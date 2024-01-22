2026迎接新世代列車 高鐵左營動土新建「第二車輛檢修廠」

台灣高鐵左營新建第二車輛檢修廠今天動土，由高鐵董事長江耀宗、工程單位及高市府人員共同主持典禮。（記者洪臣宏攝）

2024/01/22 13:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣高鐵為配合新世代列車將於2026年起陸續運抵台灣，於左營基地新建「第二車輛檢修廠」，今天舉辦動土典禮，預計工期43個月，啟用後可擴大維修量能並增加駐車空間。

台灣高鐵去年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組（144節車廂）新世代列車，採購金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元）。台灣高鐵新世代列車參考日本新幹線最新N700S車種所提出列車，預計2026年起陸續運抵台灣，2027年投入營運服務。

為此，高鐵新建第二車輛檢修廠，工程由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，工程經費約51億元。高鐵董事長江耀宗、高雄市副市長林欽榮、高市議長康裕成、鐵路警察局局長廖恆裕、台灣世曦董事長施義芳、宏昇營造董事長郭倍宏等人共同主持動土典禮，多名民代、業界代表到場觀禮。

江耀宗致詞時表示，第二車輛檢修廠是台灣高鐵第一個擁有綠建築認證的基地，不僅象徵台灣高鐵在迎接新世代列車的準備工作上，又向前邁進一大步，更代表將繼續提供旅客更加安全、舒適、便捷的旅運服務。

第二車輛檢修廠全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採用鋼結構系統設計，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業。

台灣高鐵指出，列車維修能量上限未來也將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，不僅同步滿足未來車隊規模擴增所增加的維修及駐車需求，更能提供旅客更加安全、優質的旅運服務。

台灣高鐵左營基地新建第二車輛檢修廠室內示意圖。（圖由台灣高鐵提供）

台灣高鐵左營新建第二車輛檢修廠鳥瞰示意圖。（圖由台灣高鐵提供）

台灣高鐵左營新建第二車輛檢修廠完工示意圖。（圖由台灣高鐵提供）

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