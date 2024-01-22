賴清德鳳山謝票 承諾台灣克服挑戰、進步發展成為世界的MVP

賴清德今表示，台灣未來要克服挑戰、進步發展，成為世界的MVP。（記者陳文嬋攝）

2024/01/22 13:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕總統當選人賴清德今（22）日到高雄市謝票，他到鳳山區雙慈殿參拜，面對支持者致詞時強調，未來台灣一定遇到很大的挑戰，世界的挑戰正是台灣的機會，台灣要愈挫愈勇，克服挑戰、進步發展，成為世界的MVP。

賴清德今啟動全國謝票及感恩行程，上午從高雄出發，在市長陳其邁、選區立委許智傑陪同下到鳳山，受到支持者熱情歡迎，大家高喊「總統，我愛你」。

賴清德致詞表示，未來台灣一定遇到很大的挑戰，世界的挑戰正是台灣的機會，我們要盡力、有氣魄，面對世界的挑戰，要當成是我們的機會，不能當成是我們的困難，我們要克服挑戰，還要進步發展，愈挫愈勇。

賴清德承諾未來會好好拚經濟，他認為經濟最要緊，民以食為天，他將攜手立委共同推動經濟發展，大企業、大公司要繼續支持，帶領台灣進入國際社會，賺外匯供台灣使用，他也要照顧台灣中小企業，共有一百五十多萬間中小企業，提供近一千萬人工作機會，中小企業穩定、社會安定，未來他會好好照顧中小企業。

賴清德提到中小企業面臨轉型，包括氣候變遷面臨淨零轉型、科技進步面臨數位轉型，6成中小企業大約幾百萬間，規模小、員工人數5人以下，沒有能力升級轉型，政府要幫忙提升競爭力，讓中小企業升級轉型，更有競爭力，讓社會安定。

賴清德也要秉持媽祖慈悲，要好好照顧艱苦人，社會在進步，有本事的人會更有本事，用技術賺錢、用錢滾錢，跟不上腳步的人會遇到更多困難，所以我們要幫助基層艱苦人，特別是身心障礙者要關心、照顧，讓我們社會進步中，艱苦人也能好好生活，大家一起努力。

賴清德特別提到台灣隊沒有解散，平時就存在，選舉時候大家站出來，支持民主陣營守護國家，平時在工作中，努力打拚發展經濟，他也請大家幫忙留意，未來他就任後，政府若做得不夠，或是做得好要改進，可以透過里長、市府、立委反映民意。

賴清德說，台灣隊目標很清楚，要讓台灣成為世界的MVP（最有價值球員），大家共同奮鬥，讓國家強盛、經濟發展，人民能夠安居樂業。

賴清德到鳳山謝票受歡迎，支持者直接請他在皮包上簽名。（記者陳文嬋攝）

賴清德在市長陳其邁、立委許智傑陪同下，到鳳山雙慈亭參拜謝票，與鳳山里長們合影留念。（記者陳文嬋攝）

賴清德今表示，台灣未來要克服挑戰、進步發展，成為世界的MVP。（記者陳文嬋攝）

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