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    高雄老校五甲國小操場坑洞、破損像廢墟 學生運動百人次受傷

    五甲國小操場像廢墟，跑道多處破損，還可見石塊。（記者陳文嬋攝）

    五甲國小操場像廢墟，跑道多處破損，還可見石塊。（記者陳文嬋攝）

    2023/05/10 23:53

    〔記者陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高雄市鳳山區明年將滿百年的老校五甲國小操場多處坑洞、破損，還可見磚塊像廢墟，學生於透水瀝青鋪面運動造成百人次受傷，高年級學生快畢業還沒操場可用，更沒參加過運動會等，學生繪圖許願「需要操場」，地方居民也抱怨無法運動，家長認為運動安全也是受教權一環，要求市府提供安全的運動環境。

    五甲國小校舍老舊、耐震係數不足，且距離民宅過近，2019年6月推動校舍改建工程，2021年蓋好新校舍，但運動場及綜合球場迄今遙遙無期，地方爭取多年無下文。

    市府開放校園供社區居民運動，操場不但荒煙蔓草，跑道、籃球場多處坑洞、破損不堪，草地可見磚塊、舊有照明燈柱基，令人慘不忍睹！社區居民直呼好危險，抱怨環境真的很糟糕，「到底給不給人運動？」

    鎮南里長楊三吉說，學校改建迄今5年都沒有運動場所，要求教育局改善學校環境，校園開放也是社區環境一部分，應該建好運動場、球場，提供大家安心使用，勿讓地方有次等居民的感覺。

    尤其學生下課無法操場運動，大多於透水瀝青鋪面運動，迄今超過百人次受傷，學生繪圖許願「需要操場」，還有學生以五宮格漫畫表達訴求，酸爆教育局「竟然有國小沒有操場？」，爭取安全的運動環境。

    校方說，學生上體育課以體育館為主，但容納人數有限，每次1到2個班級，下課無法滿足300名學生運動，加強宣導及危險區域管制，學務處下課派員巡視，制止學生危險行為，以避免學生受傷。

    學校家長會長鄭祖猛指出，學生需要有日照、安全的運動環境，透水瀝青不平整，學生運動容易受傷，他的兒子就讀小二，已經受傷10多次，且學校沒有操場可辦校慶、運動會，影響學生童年記憶，請政府重視學生運動安全，還給學生一個安全操場。

    市府教育局說，五甲國小先前執行「高雄新校園運動5.0」校舍拆除暨新建工程計畫，配合校園整體規劃，將運動操場跑道內部及周圍草地納入施工範圍，故目前學校需重新規劃設置操場。該校分別於前年4月起已三度函送體育署申請跑道整建計畫，補助經費計1621萬餘元，教育局持續向體育署爭取經費補助盡快重新規劃設置。

    五甲國小操場像廢墟，多處坑洞可見磚塊，令人慘不忍睹！（記者陳文嬋攝）

    五甲國小操場像廢墟，多處坑洞可見磚塊，令人慘不忍睹！（記者陳文嬋攝）

    學生下課於透水瀝青鋪面運動跌倒受傷。（讀者提供）

    學生下課於透水瀝青鋪面運動跌倒受傷。（讀者提供）

    學童繪圖許願需要操場。（讀者提供）

    學童繪圖許願需要操場。（讀者提供）

    五甲國小籃球場多處坑洞、破損。（記者陳文嬋攝）

    五甲國小籃球場多處坑洞、破損。（記者陳文嬋攝）

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