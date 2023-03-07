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    高雄水情明起轉黃燈 市府推短片籲節約用水

    市府水利局推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水。（圖由市府提供）

    市府水利局推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水。（圖由市府提供）

    2023/03/07 16:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情明起轉黃燈，將實施夜間減壓供水，市府水利局推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水。

    南部降雨量30年最少，高屏溪流量持續創歷年新低，且可能5月才會下雨，高雄水情明起轉黃燈，將於晚間10時至隔天清晨6時實施減壓供水。

    市府水利局為了提醒民眾珍惜水資源，推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水，強調日常生活就能輕鬆做到。

    市府發言人周璟瑜與小朋友一起合拍節水影片，提到節水步驟「旋轉（水龍頭）、節約，我不浪費」，「成效看得見，你省水了沒？」，呼籲民眾節約用水。

    水利局表示，宣導短片主打三大觀念，包括水資源二次利用、適量取水、關緊水龍頭，強化民眾節水觀念，提供簡單有效省水撇步，呼籲民眾節約用水。

    片中提供許多節水妙招，如洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前冷水沖馬桶等，洗車以擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂，洗臉改用盆裝水。

    此外，水利局6座污水廠及52處建築工地，每日可提供2.25萬噸回收水，供民眾澆灌及洗地使用，水資源中心也擴產增量1.3萬噸，總計每日達8.6萬噸再生水，並請學校加強節水措施。

    市府水利局推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水。（圖由市府提供）

    市府水利局推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水。（圖由市府提供）

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