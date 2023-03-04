40萬歌迷將湧高雄 市府加碼憑票兌換商圈夜市券

高市經發局聯合在地餐飲店家推出的「高雄夜Chill處」方案，憑票根可兌換免費飲品及餐點等各項優惠，提醒參加演唱會歌迷「票根不要丟」！（高雄市經發局提供）

2023/03/04 10:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會從3月中起進入高峰，預估共有40萬歌迷將湧入高雄，高市府力拚演唱會經濟，加碼每場演出憑票兌換商圈夜市優惠券，發送細節近期將公布。

「西城男孩」（Westlife）上月26日在高雄巨蛋獨家開唱，吸引滿場歌迷，高市府規劃「加食延暢」促進演唱會經濟活動，經發局聯合在地餐飲店家推出「高雄夜Chill處」方案，憑票可享合作店家免費餐飲優惠，統計合作店家3天下來，總營業額較前一場「新好男孩」增加近6成。

3月中旬起的1個月內，高雄演唱會場次相當密集，3月18、19日韓女團BLACKPINK將在可容納4、5萬人的世運主場館開唱，3月底起還有五月天在世運主場館的4場大型演唱會、張惠妹在高雄巨蛋的10場演唱，及駁二的大港開唱（2天），預估共有40萬歌迷將湧入高雄。

高市府經發局表示，將加碼規劃每場演出憑票兌換商圈夜市優惠券，帶動更大規模的演唱會經濟商機，發送細節近期將於經發局官網或臉書粉專公布。

據了解，市府原規劃商圈夜市券每張面額比照以往，仍為50元，憑1張演唱會票根，即可免費兌換3張、即150元的商圈夜市劵，但相關內容可能再微調，定案後會立即公布。

來自國外的歌迷也共襄盛舉，在演唱會後續攤繼續嗨！（高雄市經發局提供）

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