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    超幸運！西城男孩主唱上髮廊 設計師：一輩子的光榮呀

    「西城男孩」主唱馬克26日登台演出前，特地到高雄髮廊設計髮型。（設計師張安提供）

    「西城男孩」主唱馬克26日登台演出前，特地到高雄髮廊設計髮型。（設計師張安提供）

    2023/02/27 20:24

    〔即時新聞／綜合報導〕一位來自高雄的髮型設計師26日遇上一位來自外國的顧客，定睛一看竟是演唱《My Love》、《If I Let You Go》、《Mandy》等膾炙人口歌曲的愛爾蘭男子歌唱團體「西城男孩」（Westlife）主唱馬克·費海利（Mark Feehily），讓這名設計師直呼「不敢相信」，興奮地在社群平台PO文分享。

    「西城男孩」被譽為愛爾蘭傳奇天團，時隔4年再度來台開唱，這次首度南下站上高雄巨蛋的舞台，為台灣歌迷帶來全新的巡演內容，來台期間也順道體驗南台灣的熱情。其中主唱馬克在表演前，特地到與樂團成名曲《My Love》同名的高雄「美樂心美髮」中山店光顧，國際巨星驚喜現身讓在場髮廊員工不敢置信。

    負責替馬克設計造型的髮型設計師張安事後在臉書發文，分享自己幫馬克剪髮洗頭的照片及2人合影，直呼自己「上輩子燒好香」，「開心到翻了！是西城男孩主唱馬克·費海利！等一下他要在高雄巨蛋開唱了，所以特別來剪頭髮、做造型，我真的很榮幸能為他設計髮型，我應該有開心到心跳180了吧！真的是我一輩子的光榮呀！」張安也特別用英文向馬克表示，「感謝您今天光臨我們的髮廊，我希望您對我設計的髮型感到滿意，也謝謝您的信任」。

    「西城男孩」主唱馬克26日登台演出前，特地到高雄髮廊設計髮型，並與設計師張安合影。（設計師張安提供）

    「西城男孩」主唱馬克26日登台演出前，特地到高雄髮廊設計髮型，並與設計師張安合影。（設計師張安提供）

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