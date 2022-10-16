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    首頁　>　高雄市

    黃明太競總成立大會 現場6000人展現基層實力

    高市議員第2選區民進黨籍候選人黃明太和市長陳其邁聯合競選總部，今天上午舉行成立大會，現場湧入6000名支持者。（記者蘇福男攝）

    高市議員第2選區民進黨籍候選人黃明太和市長陳其邁聯合競選總部，今天上午舉行成立大會，現場湧入6000名支持者。（記者蘇福男攝）

    2022/10/16 13:46

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市第2選區民進黨籍議員候選人黃明太和市長陳其邁聯合競選總部，今天上午在路竹區慧賢宮停車場舉行成立大會，現場湧入6000名支持者，展現黃明太連任的基層實力。

    高市議員第2選區應選3席，選區包括茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮，現任3席議員分別為民進黨籍陳明澤、黃明太和國民黨籍李亞築，此次3人再獲黨內提名尋求連任，其中，陳明澤連任5屆高雄縣市議員，年底再度披掛上陣力拚6連霸，上次名落孫山的鄭東元，此次再獲國民黨提名參選，另無役不與的李柏融此次也未缺席，目前形成5搶3局面。

    陳其邁、黃明太聯合競選總部及路竹後援會，今天上午9點半在路竹區慧賢宮停車場舉行成立大會，現場湧入6000名支持者，停車場座無虛席，展現黃明太在基層的實力，包括立委邱志偉、邱議瑩、議員康裕成、邱俊憲等人均到場站台助講拉抬聲勢。

    陳其邁開玩笑說，黃明太4年前剛當選議員，雖是民進黨籍，但在議會質詢地方建設時，毫不客氣把市府官員電到金鑠鑠，黃明太雖是企業董事長，但為選民服務很接地氣，堪稱是「面惡心善」，他拜託黃明太以後議會質詢高抬貴手、不要太兇，議員的建議都會採納。

    陳其邁強調，黃明太的選區上山下海，4年來他在5區爭取的水利建設經費就超過2億元，道路建設超過10億元，興達港海洋產業園區逐步招商引資，許多綠能風電大廠都來茄萣興達港投資，另默克、英特格、穩懋半導體等國際大廠也都來路竹投資，穩懋4000名員工在路竹找不到住所，因此捷運動工後，市府已加緊腳步進行大路竹地區都市計畫檢討。

    交通建設方面，陳其邁說，台39線高鐵橋下道路阿蓮南延至橋頭科學園區，中央已定案，經費初估215億元，高科聯絡道東延至阿蓮，全長2.8公里，市府也決定施工，經費初估約46.41億元。

    市議員候選人黃明太和市長陳其邁聯合競選總部，今天上午在路竹區慧賢宮停車場舉行成立大會。（記者蘇福男攝）

    市議員候選人黃明太和市長陳其邁聯合競選總部，今天上午在路竹區慧賢宮停車場舉行成立大會。（記者蘇福男攝）

    市長陳其邁參加黃明太聯合競選總部成立，預祝他高票當選。（記者蘇福男攝）

    市長陳其邁參加黃明太聯合競選總部成立，預祝他高票當選。（記者蘇福男攝）

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