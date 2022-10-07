第60屆十大傑出青年公布 炎亞綸、麟洋配入列

本名吳庚霖的藝人炎亞綸，當選今年十大傑出青年。（記者李惠洲攝）

2022/10/07 15:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 邁入一甲子的第60屆中華民國「十大傑出青年選拔」公佈記者會，今下午3點在高雄舉行，今年度當選人包含知名藝人炎亞綸，及勇奪東京奧運金牌的羽球雙人組合王齊麟與李洋。賴清德副總統與高雄市長陳其邁也出席公佈記者會。

國際青年商會中華民國總會於1963年起，舉辦「十大傑出青年選拔」，每年選出 10位具卓越表現與社會影響力的青年，為社會樹立新一代青年楷模，今年已邁入第60屆。

「第60屆十大傑出青年選拔」特別邀請副總統賴清德擔任評審，並邀請勞動部長許銘春、經濟部政次曾文生、外交部NGO國際事務會執行長王雪虹、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等人評選，歷時近3個月選拔，名單今天公布。

今年度十大傑出青年，最為人知的是演、視、歌三棲獲金鐘獎肯定的「文化藝術類」當選人炎亞綸（本名吳庚霖）；為台灣寫下嶄新紀錄，奪得奧運金牌的「體育技藝類」羽球雙人組合王齊麟與李洋。

其他8位當選人也都是各領域佼佼者，包含以電子公司Skytech Gaming 回台投資，在高雄岡山建立千坪工廠的「企業創業及經濟發展類」當選人徐世榮；台灣固態電子領域中傑出青年學者，「科學及技術研究發展類」當選人高國興；「基層勞教類」當選人高世達，則以果雕的精緻手藝，成為國際大賽常勝軍。

「醫學研究類」當選人余坤興，開創病理 AI 研究領 域，準確預測癌症患者的治療效果與預後，為哈佛醫學院生醫資訊研究所史上第一位來自台灣的教授；「社會服務類」當選人莊凱詠，突破身體先天上限制，長期關注廢棄空間活化、地方創生、偏鄉教育等議題；「公共行政類」當選人宋明哲，為彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員，研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備，應用於國際災難救援。

「農漁環保類」當選人陳偉誠，融合SDGs氣候變遷因應納入企業管理，以REWOOD 品牌建立台灣永續林業典範；「兒童、性別及人權關懷類」當選人宋景歡，長期投入醫療救護工作，曾參與多項台灣邦交國臨床醫療照護個案。

勇奪東京奧運金牌的羽球雙人組合王齊麟（右）與李洋（未到場），當選今年十大傑出青年。（記者李惠洲攝）

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