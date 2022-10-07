為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    第60屆十大傑出青年公布 炎亞綸、麟洋配入列

    本名吳庚霖的藝人炎亞綸，當選今年十大傑出青年。（記者李惠洲攝）

    本名吳庚霖的藝人炎亞綸，當選今年十大傑出青年。（記者李惠洲攝）

    2022/10/07 15:28

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕 邁入一甲子的第60屆中華民國「十大傑出青年選拔」公佈記者會，今下午3點在高雄舉行，今年度當選人包含知名藝人炎亞綸，及勇奪東京奧運金牌的羽球雙人組合王齊麟與李洋。賴清德副總統與高雄市長陳其邁也出席公佈記者會。

    國際青年商會中華民國總會於1963年起，舉辦「十大傑出青年選拔」，每年選出 10位具卓越表現與社會影響力的青年，為社會樹立新一代青年楷模，今年已邁入第60屆。

    「第60屆十大傑出青年選拔」特別邀請副總統賴清德擔任評審，並邀請勞動部長許銘春、經濟部政次曾文生、外交部NGO國際事務會執行長王雪虹、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等人評選，歷時近3個月選拔，名單今天公布。

    今年度十大傑出青年，最為人知的是演、視、歌三棲獲金鐘獎肯定的「文化藝術類」當選人炎亞綸（本名吳庚霖）；為台灣寫下嶄新紀錄，奪得奧運金牌的「體育技藝類」羽球雙人組合王齊麟與李洋。

    其他8位當選人也都是各領域佼佼者，包含以電子公司Skytech Gaming 回台投資，在高雄岡山建立千坪工廠的「企業創業及經濟發展類」當選人徐世榮；台灣固態電子領域中傑出青年學者，「科學及技術研究發展類」當選人高國興；「基層勞教類」當選人高世達，則以果雕的精緻手藝，成為國際大賽常勝軍。

    「醫學研究類」當選人余坤興，開創病理 AI 研究領 域，準確預測癌症患者的治療效果與預後，為哈佛醫學院生醫資訊研究所史上第一位來自台灣的教授；「社會服務類」當選人莊凱詠，突破身體先天上限制，長期關注廢棄空間活化、地方創生、偏鄉教育等議題；「公共行政類」當選人宋明哲，為彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員，研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備，應用於國際災難救援。

    「農漁環保類」當選人陳偉誠，融合SDGs氣候變遷因應納入企業管理，以REWOOD 品牌建立台灣永續林業典範；「兒童、性別及人權關懷類」當選人宋景歡，長期投入醫療救護工作，曾參與多項台灣邦交國臨床醫療照護個案。

    勇奪東京奧運金牌的羽球雙人組合王齊麟（右）與李洋（未到場），當選今年十大傑出青年。（記者李惠洲攝）

    勇奪東京奧運金牌的羽球雙人組合王齊麟（右）與李洋（未到場），當選今年十大傑出青年。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    炎亞綸獲選十大傑出青年！激動喊：跟拿金鐘一樣開心
    2022/10/07 14:00

    炎亞綸獲選十大傑出青年！激動喊：跟拿金鐘一樣開心
    炎亞綸什麼都懂！吐驚人之語 鍾欣凌直接笑了
    2022/10/06 13:56

    炎亞綸什麼都懂！吐驚人之語 鍾欣凌直接笑了

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    炎亞綸錄影前撂狠話 結局反轉超驚人
    2022/09/29 18:02

    炎亞綸錄影前撂狠話 結局反轉超驚人
    姚元浩除草慘遭蜂吻 炎亞綸體液交換救命
    2022/09/29 05:30

    姚元浩除草慘遭蜂吻 炎亞綸體液交換救命

    全國電子週年慶 大家電73折起
    浩子曾無法融入《營業中》 炎亞綸揭走心主因
    2022/09/28 15:33

    浩子曾無法融入《營業中》 炎亞綸揭走心主因
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播