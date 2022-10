西城男孩明年登高雄巨蛋 陳其邁：超期待

陳其邁凌晨po出Westlife來高雄消息引起熱烈討論。(翻攝陳其邁臉書)

2022/10/07 06:53

〔記者王榮祥/高雄報導〕愛爾蘭男子天團西城男孩Westlife昨宣布明年將在高雄巨蛋演唱,引起全台歌迷騷動;高雄市長陳其邁今凌晨興奮po出Westlife來高雄消息,強調超期待、也歡迎更多世界級的團體與演出,來到多元、精彩的高雄。

西城男孩在英國拿下4次「最佳年度專輯」,是許多7年級生的共同回憶;西城男孩先前曾三度來台演出,最近一回是2019年;去年發行專輯Wild Dreams時就透露將來台演出,昨透過臉書正式宣布,「狂野之夢巡迴演唱會」(Wild Dreams Tour)納入台灣,明年2月26日在高雄巨蛋登場。

消息傳出後引起全台歌迷關注,高雄市長陳其邁主動在Westlife臉書留言「Welcome to Kaohsiung!」、立委趙天麟也留言「Look forward to seeing you in Kaohsiung!」

陳其邁今凌晨加碼po出Westlife海報,感性表示「你的青春裡,是不是也有一首西城男孩?」並提到Westlife已透過臉書宣布明年2月26日將來台演出,目前公佈台灣唯一一場就在高雄巨蛋!也歡迎更多世界級的團體與演出,來到多元、精彩的高雄。

