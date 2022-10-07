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    西城男孩明年登高雄巨蛋 陳其邁：超期待

    陳其邁凌晨po出Westlife來高雄消息引起熱烈討論。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁凌晨po出Westlife來高雄消息引起熱烈討論。（翻攝陳其邁臉書）

    2022/10/07 06:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕愛爾蘭男子天團西城男孩Westlife昨宣布明年將在高雄巨蛋演唱，引起全台歌迷騷動；高雄市長陳其邁今凌晨興奮po出Westlife來高雄消息，強調超期待、也歡迎更多世界級的團體與演出，來到多元、精彩的高雄。

    西城男孩在英國拿下4次「最佳年度專輯」，是許多7年級生的共同回憶；西城男孩先前曾三度來台演出，最近一回是2019年；去年發行專輯Wild Dreams時就透露將來台演出，昨透過臉書正式宣布，「狂野之夢巡迴演唱會」（Wild Dreams Tour）納入台灣，明年2月26日在高雄巨蛋登場。

    消息傳出後引起全台歌迷關注，高雄市長陳其邁主動在Westlife臉書留言「Welcome to Kaohsiung!」、立委趙天麟也留言「Look forward to seeing you in Kaohsiung!」

    陳其邁今凌晨加碼po出Westlife海報，感性表示「你的青春裡，是不是也有一首西城男孩？」並提到Westlife已透過臉書宣布明年2月26日將來台演出，目前公佈台灣唯一一場就在高雄巨蛋！也歡迎更多世界級的團體與演出，來到多元、精彩的高雄。

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