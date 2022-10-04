為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄輕軌C20~C24取得交通部營運許可 10/5試營運

    高雄輕軌C20~C24站取得交通部營運許可，10月5日起試營運。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄輕軌C20~C24站取得交通部營運許可，10月5日起試營運。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/04 17:14

    首次上稿 09:50
    更新時間 17:14（新增試營運開始時間）

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌C20-C24路段，於9月完成履勘後，交通部昨天發布營運許可函，高雄市捷運局今天（10月4日）表示，確定於明天（10月5日）辦理試營運通車。

    高雄市捷運局表示，高雄環狀輕軌C20-C24路段於今年9月25日完成履勘，經9月27日完成營運前須改善事項後，提報交通部申請營運許可，交通部昨天正式函復，同意准予營運。

    高雄市副市長林欽榮表示，市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘後2天內，即完成履勘前須改善事項，履勘後2天內，也完成所有營運前須應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌能通車至美術館、農16及凹子底地區的期待。

    林欽榮感謝交通部、初勘、履勘委員及市府交通局團隊的協助，使得輕軌C20-C24路段，能順利進入到營運階段，捷運訂於10月5日辦理試營運通車。

    輕軌C20-C24路段通車後，營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，由目前的C20台鐵美術館站，延伸至C24愛河之心站，並透過輕軌串連起捷運紅線及綠園道上的台鐵捷運化車站，可讓更多市民或外地遊客，經由軌道交通轉乘，前往美術館園區、內惟藝術中心、駁二、蓬萊商港區。

    高雄市捷運局長吳義隆指出，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，僅剩下位在第一象限的輕軌二階C24-C32大順路段，是工程團隊下一階段努力的目標。

    據了解，高市府將於明天下午3點至4點，在C21美術館站舉行C20-C24站啟航典禮，市長陳其邁將親自參加，並從C21搭到C24站試乘體驗。啟航典禮後，民眾可於明天下午5點過後，在C20-C24站搭乘輕軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄輕軌「龍貓隧道」將通車！李雨蓁籲柯志恩邀他來體驗
    2022/10/03 20:22

    高雄輕軌「龍貓隧道」將通車！李雨蓁籲柯志恩邀他來體驗
    高雄輕軌沿線刨鋪遭疑圖利？市府澄清：絕無不法
    2022/10/03 19:54

    高雄輕軌沿線刨鋪遭疑圖利？市府澄清：絕無不法

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    高雄輕軌「龍貓隧道」美翻了
    2022/10/03 05:30

    高雄輕軌「龍貓隧道」美翻了
    高雄輕軌C20-C24段10/5試營運 「龍貓隧道」爆紅
    2022/10/02 09:27

    高雄輕軌C20-C24段10/5試營運 「龍貓隧道」爆紅

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播