高雄輕軌C20~C24取得交通部營運許可 10/5試營運

高雄輕軌C20~C24站取得交通部營運許可，10月5日起試營運。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/04 17:14

首次上稿 09:50

更新時間 17:14（新增試營運開始時間）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌C20-C24路段，於9月完成履勘後，交通部昨天發布營運許可函，高雄市捷運局今天（10月4日）表示，確定於明天（10月5日）辦理試營運通車。

高雄市捷運局表示，高雄環狀輕軌C20-C24路段於今年9月25日完成履勘，經9月27日完成營運前須改善事項後，提報交通部申請營運許可，交通部昨天正式函復，同意准予營運。

高雄市副市長林欽榮表示，市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘後2天內，即完成履勘前須改善事項，履勘後2天內，也完成所有營運前須應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌能通車至美術館、農16及凹子底地區的期待。

林欽榮感謝交通部、初勘、履勘委員及市府交通局團隊的協助，使得輕軌C20-C24路段，能順利進入到營運階段，捷運訂於10月5日辦理試營運通車。

輕軌C20-C24路段通車後，營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，由目前的C20台鐵美術館站，延伸至C24愛河之心站，並透過輕軌串連起捷運紅線及綠園道上的台鐵捷運化車站，可讓更多市民或外地遊客，經由軌道交通轉乘，前往美術館園區、內惟藝術中心、駁二、蓬萊商港區。

高雄市捷運局長吳義隆指出，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，僅剩下位在第一象限的輕軌二階C24-C32大順路段，是工程團隊下一階段努力的目標。

據了解，高市府將於明天下午3點至4點，在C21美術館站舉行C20-C24站啟航典禮，市長陳其邁將親自參加，並從C21搭到C24站試乘體驗。啟航典禮後，民眾可於明天下午5點過後，在C20-C24站搭乘輕軌。

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