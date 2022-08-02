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    首頁　>　高雄市

    愛河灣6巨星空拍曝光 迎接台灣文博會遊客

    6隻巨星全員下水。（記者黃旭磊攝；本報合成）

    6隻巨星全員下水。（記者黃旭磊攝；本報合成）

    2022/08/02 09:26

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河計畫，6隻明星沿愛河灣、駁二大港橋河道展現個性姿態，即日起至10月，每晚7點到11點亮燈迎接2022台灣文博會遊客。

    LINE首度與高雄市府合作，與6名來自高雄貼圖創作者合作，先後讓無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經、貓爪抓等6座「聊療漂漂河」氣球裝置藝術，「降落」愛河灣展現本土IP魅力。

    高雄市長陳其邁表示，本週氣候陰涼很適合外出走走，曾在愛河邊遇到一對夫妻，老公摟著心愛老婆在海邊路散步，看了很感動，鼓勵市民、遊客晚上來，每晚7點到11點亮燈，預計展期到10月「台灣設計設計台灣」活動結束。

    高雄市副市長史哲說，2022台灣文博會本週五（5日）啟動為期9天展覽，文化部策劃文化策展區、文創品牌 ＆ IP 授權展區，陸續於高雄流行音樂中心礁群、海豚館及高雄展覽中心登場。

    史哲強調，文化策展區「群島共振」由華麗邏輯創意總監林昆穎擔任策展人，文創品牌 ＆ IP 授權展區以島中選物為概念，邀請尹立、洪旻宏策展，以互動視角看創意，至於「台灣設計設計台灣」呈現6大歷史場景，展期到10月，歡迎遊客至文博會官網查詢。

    貓爪抓在大港橋旁爽刷手機。（記者黃旭磊攝）

    貓爪抓在大港橋旁爽刷手機。（記者黃旭磊攝）

    6隻明星先後「降落」愛河灣。（文化局提供）

    6隻明星先後「降落」愛河灣。（文化局提供）

    LINE巨星展現夜空魅力。（文化局提供）

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