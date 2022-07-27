柯志恩鳳山見面會 藍議員嗆：再讓陳其邁落選一次去當行政院長

柯志恩陸戰重新啟動第二天，火力逐漸加溫。（記者葛祐豪攝）

2022/07/27 22:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚參加鳳山區市議員提名介紹會暨柯志恩見面會，藍營議員致詞時嗆說，再讓陳其邁落選一次，讓他去當行政院長！柯志恩火力也加溫，她說，今天站在這裡，是跟大家示範什麼叫做打倒民進黨的最佳代言人！

這場見面會在五甲關帝廟舉行，湧入數百名支持者，國民黨立委吳怡玎、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮及現任議員鍾易仲、李雅靜、劉德林、鄭安秝都到場力挺，陸續上台發言。

鄭安秝說，「4年前，陳其邁落敗，到行政院擔任副院長，這一次再讓他落選一次，讓他去當行政院長好不好！」台下群眾紛紛說「好」，響起歡呼聲。

柯志恩受到現場氣氛感染，戰鬥指數滿滿，全程大部分以台語演說。她說，國民黨的女人跟男人不一樣，男人要選市長，一大堆理由，「沒人承擔，我來！這是我的氣魄，不用想太多！」

柯志恩說，她是兩個孩子的媽、學生的老師，「站在這裡跟大家示範什麼叫做勇敢、韌性，什麼叫做打倒民進黨的最佳代言人！」

她提到，韓國瑜任市長時，高雄市人口277萬餘人，如今扣掉原住民，剩下268.5萬人，如果高雄真的這麼好，為何高雄人還要北漂？「我希望年輕人在高雄買屋的速度，會比爸媽老去的速度更快一些！」

柯志恩感慨，4年前，三山造勢第一場的鳳山，她就站在那裡，現在又站在這裡，命運就是這樣，「讓一個國民黨女人站在這裡，讓大家看看什麼是勇氣、勇敢，告訴大家，國民黨一定有機會藍天再現！」

柯志恩（中）由多名國民黨議員陪同，到五甲關帝廟參拜。（記者葛祐豪攝）

柯志恩鳳山見面會，湧入爆滿支持者。（記者葛祐豪攝）

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