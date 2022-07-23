國一高市中正路北上匝道常塞爆 市府用這一招改善壅塞路況

中山高中正交流道匝道常塞車且回堵至市區道路，市府採東側重配置車道使用方式因應。（記者黃良傑攝）

2022/07/23 17:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕國道一號中正交流道每到連假，甚至上下班尖峰期，就會出現塞車窘況，加上中正一路是連接苓雅、鳳山區的主要幹道，高市交通局會勘中正交流道北上匝道，發現因三道汽車車流在同一個時相匯入，造成該路段壅塞，為增加行車效率和秩序，市府重新配置車道，取消路口東側外側機車道，改為右轉車道，機車道向內移至右轉車道旁，今完工啟用。

交通局表示，中正路東西向同時有3股車流爭搶匯入國一北上匝道，導致路口紓解差，附近交通車流打結，甚至容易發生擦撞事故，影響行車速度與順暢入，為紓緩該路段區間的車流壅塞，不得不壓縮其他行向的號誌時間，延長給東向車流較多的通行時間，以避免車潮回堵。

交通局、警察局會勘後，決定採取變更道路使用方式手段，將西向右轉車道取代原機車道，配置在多線道的最外側，西向右轉車流可利用中正路東西向通行時間直上匝道，才不會與直行或停等紅燈的機車衝突、塞住，也可與東向北上車流完全分隔。

除提升東向車流紓解效率，原來東向延長秒數，更可重新分配給其他行向，減少停紅燈機會；此外，交通局也同時重新配置車道，由內至外為兩個直行車道、一個機車專用道，以及一個右轉車道，已於今（23日）完成施工調整。

交通局為讓用路人熟悉動線，同時增設標誌牌面提醒右轉車靠右行駛，機車靠左行駛進入專用車道，並且在路面增設機車專用標字，更清楚引導機車騎士安全順利行經該路段，初期同時加派警力、義交指揮引導，以維行車安全。

中山高中正交流道匝道常塞車，並回堵到市區道路。（記者黃良傑攝）

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