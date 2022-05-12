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    PTT散播「北篩南送」假訊息 高市刑大北上逮回造謠者

    PTT散播「北篩南送」假訊息，高市刑大北上逮回造謠者迅速破案。（取自網路）

    PTT散播「北篩南送」假訊息，高市刑大北上逮回造謠者迅速破案。（取自網路）

    2022/05/12 16:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局刑警大隊接到衞生局告發，指有網友透過社群平台PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走2名工程人員」等不實內容，警方成立專案小組，鎖定李姓男子涉嫌散播假消息，北上將造謠者李姓男子逮回，今天宣布破案，他到案後稱已刪文。

    刑大指出，警方日前接獲報案，針對今年5月7日夜間某不詳人士透過社群平台PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，文章陳述內容與文中所引用的交通事故新聞報導與事實完全不符，屬於有心人士杜撰言論。

    市刑大接獲衛生局告發有人刻意散播假訊息後隨即成立專案小組，經清查網路足跡，追出留言者李男（40歲）的IP位址，查出他住在台北市，10日北上將李姓犯嫌帶回偵訊，他未說明貼文動機，表示已自行刪除該文章，全案依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送高雄地檢署偵辦。

    警方呼籲社會大眾，由於網路傳播速度極快，讓使用者可以輕易的透過影音、文字傳播訊息，尤其針對有關疫情的訊息，未經查證，切勿逞一時之快，因而誤觸法網而後悔莫及。社會大眾如有發現不實訊息，可加入Line官方的訊息查證平台、ID「@linefactchecker 」，透過複製文字由機器人來查證是否屬實，以初步辨別訊息來源的真實性，進而能迅速調查釐清。

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