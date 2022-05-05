太懶了！847瓶尿沒驗毒直勾「陰性」 高雄女監醫檢師要付高代價

高雄女監醫檢師太懶，把待驗的847瓶尿沒有驗毒直接勾「陰性」反應。示意圖（資料照）

2022/05/05 09:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄女監擔任公職醫檢師的溫姓女子，為了貪圖一時方便，竟把監所裡847瓶待驗毒的尿液，沒有驗直接在報告上勾選「陰性」、「無須複驗」，監所主管查覺有異稽查，果然發現有14瓶尿液呈陽性反應，所幸再度複驗都過關，檢方認為危害不大，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付5萬元。

檢方指出，為了避免收容人吸毒，監所不定時會收抽尿液進行檢測，但溫姓醫檢師（54歲）卻在2021年4月20日至5月4日，針對監所內不定時採驗、監外作業、新收收容人及出庭返押的收容人採集到的847瓶待驗尿液，未開封直接在檢驗報告上，蓋印「陰性」，並在處理情形欄位上蓋上「無須複驗」的印章。

由於847瓶尿液全部被溫女直接「打槍」，主官覺得有異，把尿液重新檢驗後，發現847瓶尿液中，有14瓶呈陽性反應，主管質問溫女，溫女才坦承自己沒有檢驗，直接勾選陰性反應讓自己省事。

女監依涉嫌偽告文書罪將溫女送辦，雄檢偵查時，檢方發現這14瓶呈毒品陽性反應的尿液，經複驗送往合格實驗室採檢後，有11瓶因尿液量不足無法檢驗，另3瓶複驗後呈陰性反應。

檢方認為，溫女貪圖一時方便，造成女監對收容人尿液及吸毒管理上的漏洞，所幸未造成危害，且溫女犯後態度良好，因此偵結處分緩起訴，但須向公庫支付5萬元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法