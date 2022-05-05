載女賣淫超速闖紅燈撞倒騎士夫婦1死1傷 馬伕二審重判

馬伕超速闖紅燈肇事，被高雄高分院判重刑。（記者鮑建信攝）

2022/05/05 08:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓馬伕開車載應召女郎交易，涉嫌超速闖紅燈，撞倒騎士造成夫妻1死1傷，高雄高分院認為他拖延調解，根本沒有誠意和解，重判有期徒刑1年10月，可上訴。

判決書指出，2020年9月22日晚上9點多，蔡姓男子駕駛自小客車搭載女子，行經楠梓區加昌與瑞屏路，貿然以70至80公里時速，超速闖紅燈，撞倒騎士許姓夫婦，許男受重傷，菲律賓籍妻子則傷重死亡。

轄區楠梓分局員警抵達現場處理後，依過失致死、過失傷害等罪嫌，將蔡男移送橋頭地檢署偵辦並起訴，案經橋頭地院審結，法官審酌他自白，並符合自首要件，判刑10月。

檢方不服判決指出，蔡男雖坦承犯行，然迄今未賠償，也未達成和解，犯罪所生損害重大，卻僅願以不相當之金額獲取和解，並無誠心賠償，其犯後態度難謂良好，建議從重量刑。

2審開庭調查，被害人許遞狀指稱「被告自始僅表示賠償40至50萬元，且須分期付款，與告訴人所受損害、所需負擔之經濟壓力，差距甚大，參以其於事故後從未至家中、醫院慰問，僅去靈堂致意1次，又不願提出有誠意之條件以達成和解，犯後態度惡劣」。

院方首次安排調解，蔡男已願退讓總賠償額為400萬元，頭期款60萬元希望在春節前給付，第2次調解蔡男卻未帶分文，但表明會先匯40萬元，20萬元春節後補足，原定第3次調解前，被害人狀稱「被告以其母住院無法匯款，於先前承諾卻未如期賠償，讓原告於程序中疲於奔命，至今仍不願賠償原告，對人性失望至深，被告實屬惡性重大」。最後調解期日，蔡男亦未到場。

院方讓蔡男有1個月時間，可以積極尋求和解，但在宣判前，仍未履行先前承諾，因此從重量刑。

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