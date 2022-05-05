散佈屏縣消防局主秘下藥性侵女山友 社區協會理事長判刑

簡男涉嫌誹謗消防局主秘，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/05/05 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕簡姓山友在笠頂山登山口處，發現屏東縣消防局主祕陳同成座車，涉嫌將大字報在該車等處，內文指他下藥性侵女山友，被高雄高分院依誹謗等罪，判處有期徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日。

判決書指出，2020年6月7日上午5點至7點多，擔任社區發展協會理事長的簡姓被告，在屏東縣瑪家鄉笠頂山登山口處，見消防局主祕陳同成自小客停放該處，涉嫌將大字報張貼在該車及與附近工寮門上，內文大意指陳自製壯陽藥酒，下藥性侵婦女後，洋洋得意告訴大家。

上午8點多，簡在笠頂山上「酋長客棧」休息時，已在該處等候的陳見狀，趨前質問大字報事宜，雙方發生推擠、扭打，陳左手指等處受傷，並控告簡涉嫌誹謗、傷害等罪。全案經屏東分局移送屏東地檢署偵辦並起訴。

簡應訊指出，張貼內容均是事實，目的是防止陳在笠頂山危害婦女，否認犯行。

簡被控誹謗、傷害罪，被屏東地院分別判處3月和4月，併執行刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。他不服上訴，高雄高分院調查，簡自稱「下藥」是他猜測，陳有無性侵他沒有看到，均為其主觀揣測，因此傷害罪改判2個月，誹謗部分駁回，併執行4月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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