女攤商質疑高市府公布確診足跡有誤 殃及營業額狂掉5成

許女出示google地圖指稱市府公布地址五權南路149巷1號是住家，根本沒有人擺攤賣豬肉。（圖取自google地圖）

2022/05/05 08:36

首次上稿 05-04 23:35

更新時間 05-05 08:36（新增：市府說法）

〔記者陳文嬋、許麗娟／高雄報導〕高市今新增987例本土確診個案，市府公布確診足跡點鳳西黃昏市場肉攤有工作人員染疫，不過許姓女豬肉攤商質疑市府公布地址是住家，根本沒人擺攤做生意，她的店就在住家旁，造成顧客不敢上門，4日營業額狂掉5成，還狂接電話解釋沒確診，她打市府1999反映，迄今5小時無人理，不滿市府造成困擾，「還要不要讓人生活」。

市府衛生局回應表示，疫調紀錄顯示本市案6595是40多歲男性，居住地高雄市鳳山區，於4月29日下午1時30分至3時30分於鳳西黃昏市場五權南路上肉攤位工作，工作內容是協助絞肉。

高市4日新增987例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），市府公布33處確診足跡點，其中鳳山區鳳西黃昏市場五權南路149巷1號肉攤有工作人員染疫。

不過1名許姓女攤商表示，市府公布地址五權南路149巷1號是住家，根本沒有人擺攤賣豬肉，她與丈夫於五權南路147號賣豬肉，就在五權南路149巷1號住家旁，市府未經查證公布五權南路149巷1號，造成她的店首當其衝，顧客誤以為她或丈夫確診。

許女指出，市府公布確診足跡後，她的電話就被打爆，連訂貨店家也來電說，確診就不要送貨來了，造成他們不堪其擾，她只能不斷接電話，向顧客解釋沒有確診，甚至顧客也不敢上門，造成今天營業額狂掉5成，只能把肉載回去冷凍庫。

許女說，她於4日下午5時許打1999反映，市府迄今經過5個小時，無人回應與協助，她只好自力救濟，今晚PO網公開澄清，「還要不要讓人生活」，尤其鳳西黃昏市場有5攤肉攤，市府公布足跡應精確，直接公佈確診者實際工作地點，模糊只會造成恐慌，更殃其他攤商受害。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

許女出示google地圖指稱她與丈夫於五權南路147號賣豬肉，就在五權南路149巷1號住家旁，造成她今天營業額掉5成。（圖取自google地圖）

許女網路PO文質疑高市今公布鳳西市場肉攤確診足跡地址有誤，造成她今天營業額掉5成。（許女提供網路po文照片）

許女網路PO文質疑高市4日公布鳳西市場肉攤確診足跡地址有誤，造成她今天營業額掉5成。（許女提供網路po文照片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法