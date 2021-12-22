大社工業區降乙編卡關2年9個月 綠委：政府淨零轉型試金石

地球公民基金會、大社環境守護聯盟與民進黨立委洪申翰、時代力量立委陳椒華召開「改善空污加把勁，高雄人要好空氣！大社要降乙編，鋼鐵業要減排」記者會，呼籲內政部營建署儘速審查，敦促中央與地方攜手推動鋼鐵業減碳轉型升級。（記者楊丞彧攝）

2021/12/22 16:49

〔記者楊丞彧／台北報導〕高雄市民長久飽受鋼鐵業與石化業污染之苦，而大社工業區降乙編案過了2年9個月，卻仍然卡在內政部營建署審議。地球公民基金會今天召開「改善空污加把勁，高雄人要好空氣！」記者會，呼籲營建署儘速通過審議，也要求中央與地方共同面對鋼鐵業造成的污染問題。民進黨立委洪申翰直指，大社降編將是政府淨零轉型的試金石，若無達成具體成果，民眾對執政黨推動淨零轉型的決心與能力將產生質疑。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，大社工業區是老舊工業區，政府在1998年早已明定要在2018年前降編為乙種工業區，然而迄今遲遲沒有下文。大社工業區不屬於環保署規範的特殊性工業區，對石化業產生的相關污染監測不足；經多方爭取，今年10月高雄市政府在工業區東側與南側增設OP-FTIR監測站，結果顯示不時會測出致癌物質，10月就監測到1,3-丁二烯最大濃度曾超過周界標準20倍。不過，監測站並非依法裁罰的檢驗方法，就算看到超標20倍也只能忍耐。

王敏玲也提到，鋼鐵業粒狀污染物與硫氧化物，占高雄固定污染源3成以上，高市府近期雖啟動加嚴「鋼鐵業空污排放標準」修法程序，但就算通過，也只能減少15％污染以及3％粒狀污染物。世界衛生組織（WHO）今年9月公布新版全球空品指南，PM2.5建議年均值從10微克/立方公尺下修到5微克/立方公尺，然而根據去年高雄12個監測站全年度平均值仍達19.98微克/立方公尺，幾乎是建議值的4倍。她認為，鋼鐵業最大排放源是中鋼，而中鋼大股東是經濟部，呼籲中央、地方齊力，拿出應有監管力道改善南部空品。

大社環境守護聯盟成員賴昀辰說，作為大社居民，從監測結果看到，大社工業區周邊仍經常測到致癌物質，如環氧乙烷、1,3-丁二烯、醋酸乙烯酯、丙烯腈等與石化業的特性相關的致癌物質，有時候還會超過周界標準，有些最大濃度甚至超標許多倍。這些物質除了有致癌性，甚至丙烯腈、醋酸乙烯酯、環氧乙烷、N,N-二甲基甲醯胺是具有急毒性的，讓在地居民十分憂心健康。

賴昀辰說，高雄有許多人住在工業區周邊，也有很多人在工業區裡面工作，希望空品揭露以及空品提升，以降低高雄居民的健康風險，這是高雄市府以及高雄市民的共識。監測結果也顯示，大社工業區污染物有超標情況，應依照污染者付費原則，由生產者負起責任處理，而不應由居民承擔健康風險。經濟部身為大社工業區的主管機關，更應負起責任，要求廠商進行污染改善。

大社環境守護聯盟成員方彥鈞也直指，內政部營建署作為專業行政官僚應勇於任事，該做決定就做決定，營建署作為上級主管機關，是否有尊重高雄市政府的地方自治權限？營建署對於大社降編依規定僅能做「適法性」監督，卻不斷要求高市府、廠商等補件，目的根本是在拖延。他直言，台積電落腳高雄，對在地居民而言生活品質沒有增加，只有房價與物價不斷飆漲，生活沒變好反而變得更辛苦。

政大公行系兼任助理教授施佳良則分享，不同地區PM2.5成分不同，毒性與造成的健康風險也不同。根據國衛院陳裕政副研究員等學者的研究報告指出，高雄較高濃度的污染，主要是伴隨工業產生的重金屬，如鐵、鋅、釩、銅、錳顯著偏高，而最大的來源來自於鐵礦石和鋼鐵廠，占高雄樣本的22％；致癌物質方面，鉻、鉛、鎳更是超過健康風險值。歐美日都可能開始開徵碳邊境稅，現在正是鋼鐵業思考轉型的的時機，必須啟動減污減排的產業轉型升級，加強管制。

時代力量立委陳椒華認為，目前已經在推動的林園臨海工業區的總體檢，希望也納入大社工業區，先從實務面先盤點，能改善的先改善。政府不要只為高雄引進半導體業，而不顧現存的工業污染，該降乙編的就降，讓高雄可因為經濟發展得到更好的生活環境。

民進黨立委洪申翰也以上月參與COP26會議經驗為例說，會中高度關注高碳排產業的轉型問題。大社工業區降乙編這件事，不只是大社與附近居民的問題，也不只是高雄的問題。台灣面對接下來石化、鋼鐵產業進入淨零轉型過程裡，會需要很多配套資源與支持，也包括公正轉型。公正轉型不只是企業自己做，政府有非常大的責任要提撥資源，透過制度性方式來協助工業區廠商、從業者與附近居民，而大社降編就是非常具體的案例。

洪申翰強調，大社降乙編是政府淨零轉型工作的試金石，若在此無法跨出具體成果，社會大眾也會懷疑現在都執政黨想推動淨零轉型的決心與能力，這是一件非常關鍵的案例，希望接下來的時間，無論經濟部或內政部都應加速大社降乙編的相關審查。

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