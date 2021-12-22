高中生不滿胖同學愛炫富嘲笑他是「東坡肉」 害爸媽賠1萬

高雄某貴族學校邱姓高中生不滿李姓同學愛炫富，在IG發文駡對方是「東坡肉」，李生找爸媽協助提告求償20萬，害爸媽要賠1萬。示意圖。（資料照）

2021/12/22 16:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某貴族學校邱姓高中生不滿李姓同學愛炫富，在IG發文駡對方是「東坡肉」，另名黃姓同學也看也不爽，傳簡訊恐嚇他「我有的是人可以處理你」，李生找爸媽協助提告求償20萬，法官判邱、黃和他們的父母須連帶賠償1萬元。

判決指出，去年8月暑假期間，邱男高中生在IG上貼文「奉勸各位不要拿父母的錢出來顯擺還狗眼看人低」、「你算那根蔥還敢自稱自己是人啊你這東坡肉能把converse 穿成東坡肉的也就你一個啦」。

另名同校的黃姓同學，也傳簡訊給李男，嗆他「轉學轉到哪裡都一樣啦，你到義大我有的是人可以處理你」等，李不滿被酸、被嗆，回家找爸媽哭訴，由父母協助他向邱、黃提告並求償20萬元。

高雄簡易庭審理時，邱生辯稱李生常炫耀家裡有錢，他只是要他做人不要太勢利看不起別人，沒有侮辱他的意思；黃生也說，他傳簡訊給李生後，李還回他：「你要處理我？不用大費周章，時間你講，我進來學校」等，可見李男當時沒有心生畏懼。

法官認為，邱生說李生「狗眼看人低」可視為駡人人格品德低下、無能無知等負面印象，另以「東坡肉」形容他人身材也算侮辱性言詞貶損人格；而黃生以尋求黑道人士等非法方式來解決同儕間的問題，依社會一般觀念，足以使人生畏怖，因此依侵害程度，判邱生、黃生和他們的父母須連帶賠償1萬元，可上訴。

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