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    首頁　>　高雄市

    全國最大！高雄澄清湖風景區迷宮花園12/23啟用

    迷宮花園打造彩色涵管迷宮，體驗瑪莉兄弟電玩世界穿梭下水道涵管樂趣。（記者陳文嬋攝）

    迷宮花園打造彩色涵管迷宮，體驗瑪莉兄弟電玩世界穿梭下水道涵管樂趣。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/20 22:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄澄清湖風景區打造全國最大的生態迷宮花園，推出鴛鴦綠籬、彩色涵管迷宮，以及像電影「魔戒」的哈比屋，將於23日啟用，親子化身哈比人，穿梭新樂園探險。

    澄清湖風景區聞名國際占地375公頃，每年吸引百萬觀光人潮，水公司七區處與市府觀光局合作，斥資2400萬元，將0.6公頃的騎馬場，打造為迷宮花園，工程已經完工，將於本周四開放。

    觀光局於園區規劃4大主題，以哈比人發現澄清湖適合居住，佈下蜿蜒的鴛鴦綠籬迷宮、層層的彩色涵管迷宮，以抵禦外族侵犯為主題，要通過重重的關卡挑戰，才能抵達哈比屋，以及後方遊樂世界的主題野餐區，邀請民眾一起探險。

    值得一提的是，鴛鴦綠籬迷宮以上千棵灌木營造，空中鳥瞰可見一對鴛鴦，深具生態教育意義，提供親子體驗穿梭叢林的樂趣；彩色涵管迷宮則以管徑120公分涵管打造，親子體驗瑪莉兄弟電玩世界穿梭下水道涵管樂趣。

    有趣的是，園區還蓋了一間像電影「魔戒」的哈比屋，周遭種植許多雨豆樹遮蔭，屋內擺設如同電影場景，提供親子體驗哈比人生活；後方還有一大片草地，作為主題野餐區，設有磨石子溜滑梯，提供親子奔跑、玩樂。

    水公司表示，高雄市民開放免費進入澄清湖遊玩，外縣市民眾僅於進入澄清湖會收門票費用，全票100元、半票50元，迷宮花園不會額外收費，將成為民眾休閒好去處。

    鴛鴦綠籬迷宮以上千棵灌木打造，體驗叢林探險的樂趣。（記者陳文嬋攝）

    鴛鴦綠籬迷宮以上千棵灌木打造，體驗叢林探險的樂趣。（記者陳文嬋攝）

    迷宮花園打造像電影「魔戒」的哈比屋。（記者陳文嬋攝）

    迷宮花園打造像電影「魔戒」的哈比屋。（記者陳文嬋攝）

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