高雄女嬰身亡案保母家遭蛋洗、撒冥紙 警開槍法辦14名網友

網友對保母家丟雞蛋、撒冥紙。（讀者提供）

2021/10/16 07:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸昨在粉專PO文，指朋友11個月大的女兒由保母照顧，隔天頭部受到嚴重撞擊、兩眼出血，昨天凌晨去世。而女嬰是刺青師「彫博」的女兒，因曾質疑警方偏袒保母，引發眾多網友不滿，昨晚到保母家丟雞蛋、撒冥紙抗議。

高市仁武警分局獲報趕到現場，對空鳴放一槍，網友紛紛逃竄，先帶回5人偵訊，再調閱監視器畫面追查，截至今天清晨6點，共約談21人，其中觸犯刑法（第150條妨害秩序）11人、行政舉發3人，共法辦14人。

「鳳梨」得知事情鬧大後，深夜緊急開直播呼籲網友冷靜、不要衝動，交給警方處理就好。「彫博」也貼文說：「真的很謝謝朋友網友去幫我發洩，但真的不要了，造成你們自己困擾。抱歉因為自家事，搞到這樣，實在對不起，真的不要再被機關找麻煩，呼籲大家不要再去找麻煩了。」

網紅「鳳梨」吳泓逸在粉專PO文後，網友紛紛留言希望小女孩一路好走。對於死因，他在留言區說：「坦白講我真的不相信跌倒會這樣。」就有網友聲稱要「仁武在地來揪團摔保母」，引發警方重視。

女嬰父親「彫博」貼文說：「爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天還能再續父女情。」他更表達對警方處理的不滿，「你們無法還我公道還我一個女兒，我就自己來。」

橋頭地檢署表示，檢察官昨天會同法醫初步相驗結果，約11個月大的女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，擇日複驗。高市社會局指蔡姓保母擁有執照，案發後，已要求她在調查期間暫停收托。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

警方約談網友。（讀者提供）

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