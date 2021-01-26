罷免高閔琳二階連署傳需補件4千餘？ 選委會澄清：仍在查核

高市議員高閔琳（左一）罷免二階連署，傳需補件4千餘份，選委會澄清仍在查核中。（記者王榮祥翻攝）

2021/01/26 14:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員高閔琳罷免案第二階段連署，傳出需補件4千餘份？地方評估數量不多，若搭配萊豬操作極可能過關，一旦通過二階，投票日可能訂在3月間；高市選委會澄清，目前二階連署仍在查核中，近期會開委員會才能確認。

高市議員高閔琳與黃捷，因為南海挖石油、翻白眼等市政攻防議題，成為衝擊前高雄市長韓國瑜罷免案的因素之一，罷韓過後、兩位議員遂成為韓粉鎖定對象。

罷免黃捷投票案預定2月6日進行，近期成為各界焦點，緊接在後的罷免高閔琳案已進入二階連署審查階段，依規定約在2月8日前會有結果。

罷高案二階連署當初送件2萬2000多份、高於門檻19145份，近日傳出經選委會查核後，需在期限內補件4千餘份？但因國民黨導入萊豬公投連署，加上數量不多，預估可順利補件過關，若一切順利，投票日可能設在3月間。

地方人士評估，因藍營介入，加上韓粉五虎將的杏仁哥、陳清茂參與其間，勢必持續動員、延續罷王氣勢，報復性罷免下一個不是陳柏惟也不是吳思瑤，應該就是高閔琳。

依選罷法規定，高雄第三選區（岡山、永安、彌陀、梓官、橋頭）第二階段連署門檻，需達10%（19144份），第三階段投票需達25%（47860票），有效同意票數須多於不同意票。

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