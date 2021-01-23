合體黃捷探訪長輩 陳其邁談罷捷遊行：市民會有好的判斷及決定

陳其邁（右3）及黃捷（ 左2）一同到鳳山老人公寓探訪長輩及貼春聯。（記者方志賢攝）

2021/01/23 19:38

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市議員黃捷罷免案2月6日投票，罷捷團體今天下午舉辦遊行。而黃捷與高雄市長陳其邁傍晚一同到老人公寓探訪長輩，對於罷捷遊行，陳其邁說，尊重公民權的行使，他相信市民看在眼裡，會有好的判斷及決定；黃捷也希望，正視罷免的正當性，不要淪為報復性的罷免，2月6日投下對鳳山最好的選擇。

陳其邁、黃捷、立委許智傑及多位民進黨市議員傍晚到鳳山區老人公寓崧鶴樓探視長輩，探訪前接受媒體聯訪，陳其邁說，過年快到了，希望幫長輩增加喜氣，也祝所市民新年恭喜快樂，他到老人公寓，除了恭賀新喜，也來關心長輩的健康及防疫狀況。

對於小英總統在民進黨中常會下令聲援黃捷，有沒有要怎麼幫忙的？陳其邁說，他都忙於市政，當天也沒有去中常會，不了解當天討論的情形，但現階段防疫最重要。

對於罷捷團體揚言罷掉黃捷後，接下來會逐一罷掉挺萊豬的綠營民代，陳其邁說，尊重公民權的行使，不管是從事政治工作及市政推動，人民都是民主的主人，相信市民都會看在眼裡，自己會有好的判斷及決定，他尊重。

黃捷也說，她尊重罷捷團體集會遊行的自由，有公民上街頭她都都會尊重，她照常市政的關心，包括為民服務及議會問政，今天到老人公寓希望關心樂齡及銀髮長輩的需求，回歸市政才是最重要的。

媒體問及罷捷團體將罷捷與反萊豬綁在一起，會不會擔心影響6日的罷捷投票？黃捷希望，大家正視罷免的正當性，「到底合不合理？」不希望淪為報復性的罷免，希望大家了解她適不適任？「如果我在職位盡心盡力、問心無愧，需要被罷免嗎？」她希望市民2月6日投票時可依據這樣的判斷，投下對鳳山最好的選擇。

許智傑強調，鳳山是大愛鳳山、幸福城市，鳳山人是溫暖、純樸，不希望有報復性、仇恨性的罷免，在鳳山擴散，他呼籲，一個認真、專業、低調、謙虛的好議員，要把她留下來，呼籲市民站出來，給黃捷溫暖，展現鳳山人的熱情，2月6日投下不同意罷免票。

陳其邁（右2）到鳳山老人公寓探訪長輩及貼春聯。（記者方志賢攝）

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