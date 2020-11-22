高市驚傳補習班狼師性侵女學生 教局：若判刑確定永不聘用

國中補習班男老師涉嫌多次猥褻、性侵15歲女學生，高雄市教育局今表示，若經判刑確定，將列名不適任教師永不聘用。示意圖。（資料照）

2020/11/22 16:37

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市傳出補習班狼師性侵女學生！左營區一國中補習班男老師涉嫌多次猥褻、性侵15歲女學生，甚至提議要帶她去汽車旅館，受害女學生身心飽受摧殘，向同學哭訴求助，案件才曝光，家長憤而提告。高雄市教育局今表示，6日接獲通報已到該補習班查察，要求暫停一對一課輔，若經判刑確定，將列名不適任教師永不聘用。

據了解，這名狼師與妻子在高市左營區經營補習班多年，專門教授國中小數學，補習班也提供兒童美語及安親課輔服務，平日由丈夫授課，妻子則負責接送學生。

上個月家長帶著被害女學生向高雄警方提告，指這名狼師過去1年來，多次利用妻子外出接送安親班學生的機會，將女學生帶到2樓教室親吻、猥褻，數月前又趁著妻子外出的機會，把她帶上2樓性侵得逞。

上個月，狼師又在課後將她帶上樓性侵，事後竟提議下次要帶她去汽車旅館，讓她身心受創，甚至不敢去補習班，並向同學哭訴求助，家長才輾轉得知並報警處理。

高雄市教育局今下午表示，該案已進行司法調查程序，11月6日接獲案件通報，立即到補習班查察並督導安全管理，要求師生不可有單獨一對一課輔，以保障全體學生安全，避免於司法調查期間有類似事件發生。

教育局強調，本案若經判刑確定，將依補習及進修教育法第9條規定，將這名老師列名不適任教師永不聘用。

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