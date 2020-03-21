網傳確診病例曾上門看診 高市耳鼻喉科診所不堪網路流言被迫休診

衛生局簡技潘炤穎日前開記者會強調，一名病例因鼻竇炎到鼻喉科診所就醫，但在診所外篩檢，並沒有進入診所，診所的醫護人員沒有需要居家檢疫或自主健康管理。（記者方志賢攝）

2020-03-21 11:17:05

〔記者方志賢／高雄報導〕高市3名土耳其旅遊團員返台確診感染武漢肺炎，其中一人曾到鳳山某耳鼻喉科看診，衛生局雖澄清個案未進入診所，但今傳出診所不堪網路傳言霸凌，將休診到4月6日，甚至連診所醫護人員的小孩也被同學家長聯合要求「請假」14天。高市衛生局簡任技正潘炤穎今痛批「已逾越防疫的分寸」、「近乎是獵巫的行為」。

3名土耳其旅遊團員返台確診感染武漢肺炎後，網路流傳確診病例中，有人曾去銀行、吃肉羹並到耳鼻喉科，衛生局當天開記者駁斥網路流言，潘炤穎也強調，這些病例沒有到處趴趴走。另一名病例因鼻竇炎曾到鼻喉科診所就醫，但也是在診所外，並沒有進入診所，衛生局也未要求診所的醫護人員必須居家檢疫或自主健康管理。

沒想到，今天卻傳出該鼻喉科診所，因不堪網路流言困擾，自3月19日停診14天，到4月6日恢復看診，另外也傳出診所的護理人員念幼兒園的小孩，竟遭家長聯合要求「請假」在家14天。

精神科醫師陳豐偉昨也在臉書發文，指「網路鄉民的霸凌，讓鼻喉科被迫休診。這會造成醫護的心理創傷，也會讓各地診所對於高風險病人心理上產生抗拒，對防疫只會是負面影響」。

他說「這種網路霸凌蔓延，也會造成對病人的更加污名化，讓輕症病人乾脆不要求診，賭一下自然恢復，反正若賭錯了自己也沒有什麼損失。」

潘炤穎今上午也表示，這樣的行為，已逾越防疫的分寸，對第一線醫護人員極度不尊重，「已近乎獵巫的行為」，「不是防疫應有的態度，而是非理性的群眾的情緒」。

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高市某家耳鼻喉科診所不堪網路傳言霸凌，貼出公告將休診到4月6日。（記者方志賢翻攝）

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