女人幫助女人 國際蘭馨交流協會總監今交接

2019-07-01 22:22

〔記者張忠義／高雄報導〕國際蘭馨交流協會中華民國總會今天在高雄市漢來大飯店舉行第二十一、二十二屆總監交接、理監事及行政團隊就職典禮，新任總監張素靜表示，將攜手六大主委共同努力推動蘭馨大目標，為全世界的婦女發聲，並為改善婦女與女孩的生活而努力。

高雄市長韓國瑜今天受邀前往，他首先向與會嘉賓親切問安，肯定協會成員們付出行動、關懷弱勢，讚許協會致力社會公益的愛心與行動，並祝福交接典禮一切順利、會務推動蓬勃昌隆、發光發熱。

韓國瑜說，國際蘭馨交流協會宗旨為「女人幫助女人、女人成就女人」，發揮女性的力量促進成功事業、幸福家庭，非常了不起，特別是付出時間、資源、體力深入社區，真正幫助弱勢及需要被關懷的族群令他相當感佩。

卸任交棒的二十一屆譚令玫總監，從事公益活動三十餘年，任內榮獲美洲聯盟獲得四大獎項，由其最大獎「傑出專區」更是對台灣專區的認同肯定與鼓勵，在國際聯誼及提升社會知名度所做的努力生活肯定。

新任總監張素靜擔任一路發國際物流公司總經理，是深具才華又熱心公益的傑出女企業家，在航運、綠能、物流、通路事業上表現傑出，並創立高雄市真善美協會，推動弱勢婦女關懷、校園雪中送炭及清寒女學生獎助金等公益活動。

張素靜表示，明年三月將隨潘維剛主席代表美洲聯盟在聯合國為婦女議題發表相關言論，為全世界的婦女發聲─從地方社區到全世界為改善婦女與女孩的生活而努力。

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