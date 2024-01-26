花蓮縣人口31.7萬 花蓮市跌破10萬

2024/01/26 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣的人口數從二○○一年的卅五萬三千一百卅九人，連續廿二年呈現負成長，去年底只剩卅一萬七千四百八十九人；其中花蓮市已跌破十萬人，而秀林鄉社會福利優，則是全縣唯一人口正成長鄉鎮，人口較鳳林鎮還多，躍進前五名行列，顛覆了一般人對山地鄉看法。

福利好 秀林唯一人口正成長

縣府民政處表示，根據中選會對各縣市議會議員總額計算標準，人口超過廿萬人至四十萬人者，每增加一萬四千人增一席，最多不得超過卅三席，花蓮縣雖然距離廿萬的低標還很遠，但人口逐漸減少，未來將會積極推動提高生育率等相關政策。根據內政部統計，花蓮縣人口數在一九七○年代達到最高峰，全縣總人口數近卅六萬人，後來開始逐年減少；二○二二年底全縣人口僅卅二萬多人，比起巔峰時減少了四萬多人，去年底再跌到卅一萬七千餘人，半世紀來共減少了卓溪、萬榮、豐濱、富里、鳳林、光復等六鄉鎮加起來的總人口數，五年內恐跌破卅萬人。

民政處統計，人數最多的花蓮市，也從二○二二年的十萬零二百九十八人，減少至九萬九千零四十三人；其次是吉安鄉的八萬三千一百七十五人、玉里鎮二萬二千零卅四人、新城鄉二萬零三百零七人、秀林鄉一萬七千二百人、壽豐鄉一萬六千九百零三人、光復鄉一萬一千七百卅九人、瑞穗鄉一萬零七百七百五十五人、鳳林鎮一萬零四百卅五人、富里鄉九千六百廿七人、萬榮鄉六千零八十五人、卓溪鄉五千九百七十三人、豐濱鄉四千二百一十三人。

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