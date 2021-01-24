疫情再起》花蓮國中小校園 寒假不開放

校門口已經張貼告示。（記者花孟璟攝）

2021/01/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年武漢肺炎疫情開始後，各縣市一度封閉校園不開放民眾運動，直到6月才解封，花蓮縣政府昨宣佈，花蓮縣126所國中、國小校園寒假期間封閉，不開放給民眾使用，開學後會再適時調整，教育處表示，習慣早、晚到校園運動的社區民眾，請多體諒包涵。

縣府盼校園運動民眾多包涵

花蓮縣各國中小學校門口，昨天已張貼「寒假期間校園禁止對外開放」標示，學校門禁限制校外人士進入。家長劉先生說，寒假已經在21日開始，這幾天陸續有北部讀書學子返回花蓮，農曆年假還會有各地遊客、親人返鄉，會擔心「病毒大交流」。他說，去年2、3月到6月也有因疫情封閉校園，認為這樣比較安全。

減輕家長疑慮 降低防疫壓力

縣府表示，考量國外肺炎疫情更加嚴峻，國內也已出現社區感染，經審酌疫情，寒假期間花蓮縣校園不開放給一般民眾使用。花蓮縣長徐榛蔚說，日前本土案例擴大，由於寒假期間校園仍持續辦理包括寒假營隊、寒假課輔等活動，有家長反應擔心校園如開放大眾出入，將成為防疫破口。因此在國內疫情尚未舒緩前，做出校園不開放的決定，希望降低校園防疫壓力，也減輕家長的疑慮。

教育處表示，如有報名參加寒假營隊、課輔，如活動當天有呼吸道症狀或發燒、腹瀉、嗅覺及味覺異常等疑似症狀，不可參加活動；至於參加活動的人員不管室內、室外都應全程戴口罩。

教育處也呼籲，學校教職員工、學生及家長盡量以電話、視訊拜年，寒假期間避免到人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，如須出入公共場所，應保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，且勤洗手、酒精消毒、注意雙手衛生及咳嗽禮節，如有呼吸道症狀建議儘速就醫、在家休息。

花蓮縣國中小校園在寒假期間封閉，不開放民眾使用。（記者花孟璟攝）

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