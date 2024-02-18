太魯閣接獲炸彈恐嚇信 警懷疑中國籍男子所為

太魯閣國家公園管理處昨下午接獲恐嚇信件。（圖由太魯閣國家公園提供）

2024/02/18 14:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕又是惡作劇？太魯閣國家公園管理處昨下午接獲恐嚇信件，冒名高雄市政府觀光局局長「高閔琳」名義宣稱在園區內放了8顆遙控炸彈並勒索4千萬元，恐嚇的手法與去年、本月7日恐嚇案件雷同，因此警方懷疑仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為；新城警分局、保七第九大隊接獲報案後，加強園區內查察，並呈報刑事警察局追查。

台灣各大風景區、觀光景點經常收到放置炸彈的恐嚇信，警方研判來自境外的ID隨著國內新聞熱度隨機發送惡作劇信件，像是這個月花蓮縣考古博物館登上熱門新聞版面，隨即馬上收到恐嚇信，最近太魯閣國家公園也是有春節熱門新聞也馬上收到恐嚇信。

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警方指出，昨天下午接近5點左右，太魯閣國家公園管理處首長FB信箱，遭署名「高閔琳」網址所寄發的恐嚇信件案，該信件指稱，已經太魯閣園區內各處安放了8顆遙控炸彈，如果不希望引爆，請準備4千萬元，限時聯繫至指定的FB信箱，會告知其銀行帳號。

信件強調若不給錢，會引爆炸彈，太管處接獲後，立即向新城警分局報案，警方在接獲太管處報案後，除了立即呈報警政署刑事警察局，並會同太管處及保七第九大隊組成應處小組，針對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察，直到目前尚未發現可疑人士或可疑物品，相關人員持續針對太魯閣轄區持續加強巡邏及查緝，以防範意外的發生。

警方研判，這次的炸彈恐嚇郵件，首次勒索4千萬元，FB郵件中提及準備4千萬元「台幣」，並非台灣慣用常說的新台幣，本月7日，包括太管處、花蓮考古博物館及陽明山國家公園等單位的首長FB網路及信箱上，都遭到留言放置炸彈恐嚇案件，由於恐嚇的手法和語氣，與去年案件雷同，因此懷疑仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為。

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