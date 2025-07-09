被告發違反行政中立 吉安鄉長游淑貞質疑：綠能藍不能

吉安鄉長游淑貞農會宣講反罷免挨告，出面說明當天是請假，沒有違反選罷法。（記者王錦義攝）

2025/07/09 11:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉長游淑貞上月23日前往鳳榮地區農會參加家政班活動，致詞時要求不同意罷免傅崐萁的票要衝高，強調傅崐萁若被罷免掉會停止10年以上進步，罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今前往花蓮地檢署告發游淑貞涉嫌違反行政中立及《公職人員選舉罷免法》相關規定。

游淑貞回擊說，當天雖然是請假但仍是為了花蓮農業、觀光等努力跑行程，比較難過的是「綠能藍不能」，民進黨中央官員也一樣在各地宣講。

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游淑貞說，賴清德用民進黨主席的身分，發出公文要求民進黨公職執行罷免工作，所以她請假期間的言論跟執行選舉活動的部分，也希望能夠予以尊重，至於罷團說她涉嫌違反選罷法的部分，她認為憲法保障言論自由，當天所述內容都是發自真實的感受陳述與建議，講出了心裡的肺腑之言，並沒有針對特定人或人身攻擊涉及恐嚇，希望民進黨能夠提出真正實際的證據，而不是壓制人民的言論自由。

游淑貞強調，最近花蓮所有士農工商都受到了很嚴重影響，現在罷免、反罷免活動造成所有農業跟產業的蕭條，所以她努力的加快腳步串連全縣，花蓮也必須要有1個人能夠在立法院承擔起這些責任，對於地方產業、農業推展出去，還有花蓮長期以來交通問題，也希望明年的財劃法161億能夠到位地方來建設，希望大家能夠為著花蓮未來，肯定花蓮的建設跟後續永續推展部分，不要被罷團的傷害來蓋掉了原有的良善本質。

罷團「微光花蓮」指出，傅崐萁自罷免進入第二階段以來，即已動員大量反罷免資源，包括辦理大型活動、廣設看板與利用地方宗教社團系統動員綁樁，點名各社團出席一定人員參與，在烈日下頻繁動員，眾多離譜行徑已使民眾不勝其擾，紛紛叫苦連天，認為「行政中立」是一個握有行政資源的政治人物，最基本的法律常識。

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吉安鄉長游淑貞農會宣講反罷免被花蓮罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」到地檢署告發涉嫌違反選罷法。（記者王錦義攝）

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