吉安鄉長游淑貞農會宣講反罷免 罷傅團體告發違反行政中立

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天前往花蓮地檢署告發游淑貞涉嫌違反行政中立及《公職人員選舉罷免法》相關規定。（記者王錦義攝）

2025/07/09 10:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕吉安鄉長游淑貞上月23日前往鳳榮地區農會參加家政班活動，致詞時要求不同意罷免傅崐萁的票要衝高，才可以讓傅立委帶著民意去跟中央爭取建設、普發1萬元，強調傅崐萁若被罷免掉會停止10年以上進步；罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天前往花蓮地檢署告發游淑貞涉嫌違反行政中立及《公職人員選舉罷免法》相關規定，希望還給花蓮鄉親1場公平的罷免投票。游淑貞強調當天是請假，也反問罷團何來行政不中立的具體事實。

「微光花蓮」罷免領銜人李美玲說，罷免投票日在即，近日卻接獲民眾反映，並提供錄影畫面，指出吉安鄉長游淑貞涉嫌違反行政中立，利用鳳榮地區農會舉辦的內部活動，在立委傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚在場時，為傅崐萁進行反罷免宣講。更涉嫌違反行政中立及《公職人員選舉罷免法》相關規定，企圖以不當言論左右民眾罷免選擇。呼籲檢調單位應盡速啟動調查，還給花蓮鄉親1場公平的罷免投票。

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李美玲說，游淑貞的行為不但怠忽吉安鄉長自身職務，更涉嫌在公務時間從事罷免活動，使用公務車等國家資源資源，並且造成主辦單位鳳榮農會立場為難，為單純參與活動人員帶來極大困擾；中央與地方政府機關依法不得介入選舉或罷免活動，但游淑貞作為吉安鄉長，卻利用行政首長身分參與宣講活動，實屬不當，更疑有違法之虞。

李美玲補充說，游淑貞當天甚至聲稱：「如果他被罷免掉了，花蓮會停止10年以上的進步，所有的建設會重新再來。」該言論持續以「沒了傅崐萁花蓮就完了」這類論述來恐嚇選民，製造恐慌，更涉及散播不實資訊，違反選罷法第104條第1項：「意圖使罷免案通過或否決者，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」。花蓮是否如游淑貞所說，鄉親心中自有一把尺。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞6月23日參加花蓮縣鳳榮地區農會「114年家政好米力．米食創意料理活動」，為花蓮縣立委罷免案被罷免人傅崐萁進行反罷免宣講。（圖由民眾提供）

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