太魯閣遊客中心重新開放 方舟主題展打頭陣

太魯閣國家公園遊客中心已完成整修，率先自即日起重新開放，提供展示、影片播放及解說服務。（太管處提供）

2024/08/21 15:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403地震造成太魯閣國家公園多處受損，太魯閣國家公園管理處指出，經過初步搶修與復建工作，太魯閣遊客中心已完成整修，率先自即日起重新開放，提供展示、影片播放及解說服務，目前更有「方舟太魯閣主題展」，另外也可望於年底前再開放部分步道景點。

太管處指出，0403地震後積極推動各項搶修及復建工作，經過一段時間的努力已逐漸展現成果；其中太魯閣遊客中心在地震後立即閉館全面檢修，所幸受損較輕微，修復原有的展示設施及視聽設備，目前恢復以往展示設施、簡報室定時播放影片、解說員駐館解說等服務，民眾可以到遊客中心及太魯閣台地走走。

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閉館期間還在遊客中心上館的遊憩資訊館中增設「方舟太魯閣主題展」，是以「太魯閣是島中之島，方舟中的方舟」概念出發所規劃的主題展示。太管處指出，展示主題包括「天成方舟」、「守護孑遺」、「絕境新機」及「人在太魯閣」等，這項主題展也是為了與年底即將發表的新影片「方舟太魯閣」相呼應。

太魯閣山高谷深的特殊地理環境中，不僅成為冰河時期孑遺物種的避難所，更在地理隔離作用、大理岩特殊環境等因素的催化下，演育出不少太魯閣特有的物種；人群也在這樣險峻卻豐饒的自然環境中生存，發展出獨特的山林文化，因此，太魯閣也是人與自然的方舟，太管處指出，民眾將可從影片及現場主題展示相互搭配，更深入透視太魯閣的奧秘。

太管處指出，太魯閣遊客中心重新開放後，目前也正加緊準備0403地震主題展示，不久後將在太魯閣遊客中心迴廊中展出，歡迎民眾到太魯閣遊客中心走走；另外，雖然園區多數景點與步道仍是封閉狀態，可望於年底前再開放部分步道景點。

太魯閣國家公園遊客中心已完成整修，率先自即日起重新開放，提供展示、影片播放及解說服務，目前更有「方舟太魯閣主題展」。（太管處提供）

太魯閣國家公園遊客中心已完成整修，率先自即日起重新開放，提供展示、影片播放及解說服務，目前更有「方舟太魯閣主題展」。（太管處提供）

太魯閣國家公園遊客中心已完成整修，率先自即日起重新開放，提供展示、影片播放及解說服務，目前更有「方舟太魯閣主題展」。（太管處提供）

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